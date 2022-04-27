台灣疫情｜陳時中預告明本土確診破萬宗：病例不會無限往上攀升

台灣新冠肺炎疫情升温，台灣中央流行疫情指揮中心公布，今日（27日）新增8822宗本土確診，再創歷史新高。當地又新增2宗死亡個案、2宗重症及14宗中症。

針對台北市長柯文哲日前表示，若什麼都不做，台北5月7日將有1萬人確診，5月中旬台北單日確診數累計將達50萬宗。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，「明天就過1萬（全台確診數字）了啦！不用等這麼久」。



陳時中表示，今天確診8822人，與昨日相比的話成長率約30%，明天幾乎一定過1萬。他又稱，柯文哲提出的數字看來令人不安，但台灣非公衛介入措施（NPI）全世界做得最好，「病毒碰到牆壁的機會多，不會無止盡循環」。

陳時中又解釋，以人口來比較，美國疫情高峰時候130萬至170萬人確診，當地人口是台灣的15倍，因此預估台灣一天最高也是10至20萬人確診；若以韓國人口情況估計，則是每日最高30萬人確診。

陳時中又表示，台灣的非公衛介入措施在全世界做最好，可隔絕一部分快速傳播。此外，當地在疫苗施打率和保護力方面都比其他地區疫情開始時要高出很多，差不多是前段班。

陳時中評估，整體疫情會有高點，但不會無限往上攀升，感染到一定情況也有很多人會有自然感染免疫力，有以上三個因素考慮，民眾不用太擔心。