互串｜國台辦批防疫模式令民眾喪命　陳時中：中國餓死恐比病死多

在北京，國台辦今日（27日）表示，按照民進黨新防疫模式，參照當前全球新冠平均死亡率，「大家可以算一下，將會有多少人失去生命，這是兩岸同胞都不願意看到的。」

對此，台灣中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中回應稱，中國防疫數目很漂亮，「但未來可能餓死比病死多。」



國台辦發言人馬曉光稱，台灣的疫情防控政策「島內各界自有評論」，有輿論認為年底前大概會有400萬至700萬人確診，「按照民進黨當局所謂的新防疫模式，參照當前全球新冠平均死亡率，大家可以算一下，將會有多少人失去生命，這是兩岸同胞都不願意看到的。」

台灣中央流行疫情指揮中心今日舉行記者會，有傳媒詢問，如何看待國台辦所言，「台灣防疫鬆綁後，若多人因染疫病逝如何與中國大陸談防疫之爭」的說法。

對此，陳時中回應稱，中國防疫數目很漂亮不得不讓人佩服，「但未來可能餓死比病死的人多」，這樣的狀況對國家有好處、也有不好的地方，台灣對於防疫的想法就是見賢思齊，「見不賢就不要齊」。

與中國大陸堅持「動態清零」政策不同的是，台灣近日推出「新台灣防疫模式」。行政院長蘇貞昌表示，現階段目標為重症求清零及防疫減災，非追求全面清零，但也不會放任病毒肆虐，而是在正常生活、積極防疫、穩定開放下，兼顧經濟與民眾生活。

台灣新冠肺炎疫情也有所升温，今日（27日）新增8822宗本土確診，再創歷史新高。當地又新增2宗死亡個案、2宗重症及14宗中症。

同日，中國大陸通報26日新增14222宗本土感染，包括1818宗確診個案及12404宗無症狀感染，數字有所回落；上海再多48人病亡，死亡的直接原因均為基礎疾病。