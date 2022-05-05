台灣疫情｜單日本土個案一周爆升至3萬　下周中單日恐破10萬

台灣中央流行疫情指揮中心今日（5日）宣布，台灣新增30035宗新冠肺炎本土病例，另增5宗死亡、73宗中重症個案，單日本土確診數目首破3萬宗，再創疫情以來新高。

台灣短短一周內單日本土個案數字從1萬宗升至3萬宗。台灣衛福部估計，5月11日單日確診案例最高可達逾10萬宗。



台媒中央社報道指，當局表示，新增本土個案分布為新北市10122宗、台北市6422宗、桃園市4872宗、台中市1776宗、高雄市1136宗、基隆市924宗、台南市847宗等。

今日新增5宗本土病例死亡個案，年齡介於20多歲至80多歲，皆屬重度感染個案與具慢性病史。其中一名20多歲男子從未接種新冠疫苗，有神經系統疾病、氣切病史，長期臥床使用呼吸器，確診後原本為中症，後來併發呼吸衰竭轉為重症以呼吸器治療。

當局又宣布，未來居家隔離、自主防疫、居家檢疫對象使用家用快速測試劑檢測陽性，且經醫護人員確認，即為確診，實施日期另行公布。

台灣每日新增本土確診數目不斷攀升，4月28日病例數字首度破萬，當天新增11353宗，短短經過一周，今天新增個案數已首次超過3萬宗。

台灣衛福部今日在行政院會報告疫情狀況時表示，推估5月11日單日確診案例範圍落在54124宗至102743宗之間，最高機率則為75244宗。當局又預估疫情在5月中下旬將達高峰。