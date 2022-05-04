台灣疫情漫延政界及警界　兩名民進黨立委中招　警政署長快測陽性

台灣中央流行疫情指揮中心今日（4日）宣布，台灣新增28420宗新冠肺炎本土病例，再創疫情以來新高。

台灣疫情嚴峻，多名政界及警界人士確診及快測陽性，目前至少已有2名民進黨立法委員確診，警政署長陳家欽也快測陽性。



據早前報道， 民進黨立法委員蔡適應昨日（3日）表示，稍早收到核酸檢測結果為確診，他即日起展開居家隔離，目前身體狀況暫無大礙。

《聯合報》報道指，另一名民進黨立法委員林靜儀昨日在Facebook表示，「抱歉，我確診了。」她表示，昨日下午突然出現輕微發燒，原本平常過敏體質就有的咳嗽帶了一些痰，覺得不對勁，加上最近立法院有些疫情，就到醫院檢查，報告出來是陽性。

台灣警界日前已有多宗確診案例，警政署長陳家欽今日（4日）早上傳出快測陽性，故缺席立法院內政委員會。警政署證實，陳家欽今早發覺喉嚨乾，快測後出現陽性反應，已安排核酸檢測，尚待通知結果。

台北市長柯文哲昨天因貼身隨從快測陽性，需緊急取消原定出席的多項行程，其本人則快測陰性。台北市政府表示，柯文哲先居家上班，並進行自我健康監測。柯文哲在Facebook表示，「生活周遭的人確診染疫，已經成為常態，但大家也不要過度緊張」。

此外，台灣總統府昨日也再增6人確診。自4月7日至今，總統府共有44人確診，其中29人是憲兵。