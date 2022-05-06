台灣疫情｜新增逾3.6萬宗本土確診　多10人死亡1人年僅30多歲

台灣中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今日（6日）宣佈，台灣新增36168宗新冠肺炎本土確診病例，再創疫情以來新高，並再多10人死亡，其中一死者為年僅30多歲、未接種疫苗的男子。



新增個案以新北市最多，達12066宗，其次為台北市7716宗、桃園市6271宗、台中市1890宗、高雄市1737宗等，當中含11宗重症及76宗中症病例；另增45宗境外輸入病例。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，新增死亡個案為6女4男，年齡介於30歲至90歲以上，當中3宗未接種疫苗、6宗不施行心肺復甦術（DNR）。上述年紀最輕的死者有泌尿道結石病史，近日在家中昏迷，緊急送醫急救無效，隨後採檢為陽性，死因為新冠肺炎合併急性呼吸衰竭，目前其確切昏迷不醒的原因仍有待釐清。

同時，重症個案中，一名小於10歲的男童從未接種過疫苗，該個案本身有心血管疾病、神經系統疾病、慢性病等，染疫後有呼吸窘迫症狀，目前正在加護病房使用呼吸器、瑞德西韋藥物。至於此前一名小於1歲、因重症在加護病房治療的孩童，羅一鈞透露其症狀已有改善。

據指揮中心統計，截至昨日台灣本土確診個案有205597人為輕症或無症狀個案、佔99.74%，中症累計467宗、佔0.23%，重症累計70宗、佔0.03%，中重症累計97宗解除隔離。

疫情持續嚴峻，專家預期疫情高峰在1.5個月後才會下降，台大兒童醫院長黃立民也認為要到明年春天，生活才會放鬆一點。對此，陳時中表示，很多國家疫情來得很急，高峰沒有很久，目前沒有看到1.5個月這麼長的，高峰大概半個月就下來，只是疫情的尾端要留多久，各國情況皆不一樣。