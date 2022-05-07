國際東升西降　英日赤手空拳　美國「保台國際化」立基難尋？

英國首相約翰遜（Boris Johnson）與日本首相岸田文雄5月5日在倫敦舉行會談，兩人同意深化雙邊國防關係，並在印太地區進行更密切的軍事合作。雙方最終達成「相互准入協定」（Reciprocal Access Agreement），將允許日本和英國部隊共同部署，在印太地區進行訓練和聯合演習。

一般認為，英國、澳洲與美國2021年9月新立軍事聯盟AUKUS，以在印太地區對抗崛起的中國。如今日本跟英國加強合作，可以看出該區域的局勢變化。

2022年1月6日，日本首相岸田文雄（右）和澳洲總理莫里森（左）在視頻峰會上展示已經簽署兩國「互惠准入協定」的文件。（AP）

美國為首的部份西方盟友

這場會談不意外地圍繞在俄烏戰爭帶來的國際壓力上，英國聲明指出，「俄羅斯的野蠻入侵標誌着冷戰後時期的結束，對更廣泛的國際穩定有重大影響」；而岸田則是直接警告，「如果主要大國不作出一致反應，對烏克蘭的入侵可能會在東亞複製」，「必須維護台灣海峽的和平與穩定」。

就英日兩國領導人強硬點題的態勢來看，基本延續着在俄烏戰爭爆發前，即已成形的以美國為首、五眼情報聯盟的隊伍號召，彼時美國的北約盟國並未跟隨唱和，在隨後的俄烏戰爭中，外界看到的更是美國與北約盟國的看法分歧，以及缺乏一致性的作為。

美國眾議院議長佩洛西2022年5月1日突然訪問烏克蘭首都基輔，與烏克蘭總統澤連斯基會面。圖為烏總統辦公室發布的照片，佩洛西（中間穿藍色套裝者）與訪問團抵達基輔。（AP）

事實上，21世紀全球格局轉變，早在俄烏戰爭之前即有了雛型，當時的美國已不再凡事說了算，華府再奮力也拉不動傳統西方盟友一同維持美國長年的秩序標準，如今英日在美國的注視下高調整隊，大有反映現實的味道，即傳統認為的「以美國為首的西方」褪色退場，被動默認了「以美國為首的部份西方」以積極替代。

毋庸置疑，「有限的泛美聯盟」集結的指向，除了有共同利益、求穩定「美國領導下的國際秩序」外，更有突出的遏止中國大陸綜合國力上升帶來現狀改變的風險，這兩者在「有限的泛美聯盟」眼中看來，實際上是一體兩面，一守一攻，終不脱離上世紀「中國威脅論」的延續。既然劍指中國的目標明確，台灣問題自然變得無可迴避。

有趣的是，相對台灣政府急於「打蛇隨棍上」，一心跟從「趁勢崛起」，「有限的泛美聯盟」看待台灣問題反倒平淡了許多。平淡的不是各類花式的涉台言詞，而是相關言論無一足夠對應到可見的具體行動上。

一如台灣從來憂慮自己是否將成為西方「棄子」，這類說法行之有年，根本在於台灣從來將自己視為大國政治中的一項議題，方有棄保之慮；然而，從美英日過去與近日的發言來看，他們確實看到了台灣，但凡高級政客說得越多，卻越顯露台灣問題之於大國政治互動，左不過是一記話題，既要能持續侃侃而談，自然就無所謂台灣問題的解決。換句話說，他日若真涉及台灣問題的解決，也無關自己的事，談資罷了。

蔡英文4月15日在台總統府接見美國聯邦參議員葛瑞姆率領聯邦參眾議員訪團，席間期待能在新的印太戰略中扮演積極角色，攜手美國等理念相同國家，繼續共同維持印太區域的和平穩定。（台總統府供圖）

英日虛應美國的台灣故事

英國《金融時報》（Financial Times）5月1日報道，白宮印太事務協調員坎貝爾（Kurt Campbell）早在3月初和國家安全委員會中國事務高級官員羅森伯格（Laura Rosenberger）在一次為期兩天的印太戰略會議期間，與英國代表就台灣問題舉行了會談。報道稱，據知情人士透露，雙方談及英國如何在涉台外交層面做得更多、如何加強亞洲「威懾力量」、甚至還討論瞭如果美國最終因台灣問題和中國大陸「開戰」，英國將扮演什麼角色等。報道特別強調，一名英國官員稱，「該次會議是迄今為止，美英在台灣問題上展開的最高層級和最重要的討論」。

隨後，美英外交要員也不斷在台灣的安全問題翻騰炒作，諸如美國國務卿布林肯（Antony Blinken）4月26日再度矢言，美國政府將盡全力確保台灣有能力抵禦任何潛在的侵略。英國外交大臣卓慧思（Liz Truss）緊接在4月28日答腔，期許北約組織應當成為「一個全球的北約」，處理全球範圍內所謂的「威脅」，比如應該「保護台灣不受中國大陸侵擾」。

英國外交大臣特拉斯當地時間4月28日發表「地緣政治的回歸」外交政策演說，稱「汲取於廉價天然氣和金錢的成長猶如建築於沙地上」，儼然當代的「鐵幕演說」。（AP）

針對美英高層官員舉行會談，並首度討論台海衝突應變計劃，中國外交部5月5日批評美國政府加大打台灣牌，夥同個別國家炒作涉台問題，企圖推動「台灣問題國際化」；有關行徑危害台海和平穩定。中國外交部發言人趙立堅稱，台海局勢面臨新一輪緊張，其根源是台灣當局倚美謀「獨」，美方一些人有意「以台制華」。有關行徑危害台海和平穩定，是在十分危險的道路上越走越遠。

眼見美英聯手在台灣問題上拱火，北京出手抨擊搞「台灣問題國際化」有其理據，但卓慧思舉着對北約的呼籲，引言台灣，聽在台灣方面的耳裏，這次恐怕笑不出來。試問：北約對於一個緊鄰在側的烏克蘭遭遇俄軍突襲，不僅因怯戰而束手無策，也在各國對俄親疏立場的差異下，大大限制了透過政治外交途徑解決紛爭的可能性。

再如卓慧思倡言的「北約組織應當成為一個全球的北約」，甚至主張應該保台抗中，簡直是連配合美國演場戲卻連台詞劇本都懶得看，台灣問題被英國做為涉中話題之一也罷，但被言詞輕賤至此當真不必要。

反觀同為美國鐵桿盟友的日本，在台海安全問題上的表態，相對於英國積極了不少，除了基於地緣政治與經濟競爭對於北京有更強的戒心外，日本國內政治與右翼政客親台反中的意識形態，也加深了日本在台海安全問題上的關切程度。

最甚者莫過前首相安倍晉三數度發表友台言論，日本防衛大臣岸信夫也多次表達「台灣有事就是日本有事」的立場，台灣政府向來高度寄望來自日本的應援非空穴來風。然而，從日本國家利益的角度出發，再怎麼「親台」都有所限度，其自然不願見到台海出現戰爭風險，但緊跟華府腳步掣肘北京，東京實質上能夠做到怎樣的程度，想必也令日本政客感到心有餘而力不足。

蔡英文3月22日與日本前首相安倍晉三，針對台灣加入CPTPP、烏克蘭情勢與區域局勢等議題，進行視頻對談。安倍晉三說，他曾在台灣智庫舉辦的研討會上指出，「台灣有事」等同「日本有事」，以及「日美同盟有事」。（台總統府供圖）

根據美國智庫「蘭德公司」（RAND Corporation）一份最新報告指出，由於印太盟國多不願供永久部署中程導彈激怒北京，美國在印太部署導彈的計劃並不樂觀。該研究報告稱，出於國內政治考量及與中國經濟關係，澳洲、日本、菲律賓、韓國、泰國5個印太盟國都不大可能願意提供基地給美軍永久部署陸基中程導彈（GBIRMs）。

尤其考量北京過去曾大動作抗議韓國讓美國部署導彈防禦系統，日本雖願意強化美日同盟與自身防禦能力，但願意讓美國永久部署中程導彈的可能性其實並不高。一如卓慧思推銷虛無飄渺的「一個全球的北約」說案來回應台海安全問題，日本在實體的軍事防禦建成都無能克服基於自身發展利益的「中國因素」考量，一旦台海有事，就算日本認定有事，恐將也只是他日的紙上和平，動見觀瞻。

總的來說，「有限的泛美聯盟」徒有在制衡中國一事上存在意識形態上的共識，但包含美國在內、英日等國相繼打出「台灣牌」的結果並不如人意，「台灣問題國際化」的行略確實會刺激到北京，但價值豐滿，實質行動更骨感帶來的反差，只能突顯美國的朋友圈正在內縮，又盟友虛應美國的台灣故事多是赤手空拳，過去幾年時而言之的「東升西降」，客觀而言，不僅正在發生，也已經看到了國際關係現實面的結果。