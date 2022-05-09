台灣疫情｜增逾4萬宗本土病例　8個月大女嬰發高燒於ICU搶救中

台灣中央流行疫情指揮中心今日（9日）宣布，台灣新增40263宗新冠肺炎本土病例；另新增12宗死亡、71宗中重症個案。



綜合台媒中央社及《聯合報》報道，今天新增的本土個案中，分布前五名縣市依序為新北市14179宗最多、台北市7057宗次之、桃園市6358宗第三、台中市2099宗第四、高雄市1910宗第五。

今日新增12宗本土病例死亡個案，年齡介於50多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案，其中11宗具慢性病史、3宗無接種疫苗。

今日新增21宗重症個案，其中一宗為一名八個月大女嬰，是目前台灣年齡最小的重症個案，目前仍在深切治療部搶救中。該女嬰沒有慢性病史，從5月4日開始高燒到攝氏39度，被家長帶到醫院檢查，醫生評估為病情穩定後返家觀察，但其後病情轉差。

當局表示，女嬰住院時持續抽蓄及低血壓，已插管及使用呼吸器，穩定呼吸心跳，目前使用瑞德西韋、類固醇、抗癲癇藥物治療，狀況有改善。

陳時中：本土疫情持續往上

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，連續2天新增本土病例下降，約減少9％，研判可能與適逢母親節周末有關，放假效應造成採檢人數減少，「確診數是稍微低估」。

陳時中表示，台灣疫情走向還要再觀察2天，本土疫情持續往上，還未看到高峰，至於外地疫情則是持續下降。