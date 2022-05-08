台灣疫情｜新北教師確診隔離期間到台中唱K　遭重罰200萬新台幣

新北市一名小學教師在快測陽性後仍外出打麻將8小時，導致朋友也被傳染；在證實確診並居家隔離期間，卻仍與友人外出至台中KTV唱歌，最終遭重罰新台幣200萬元（折合約港幣53萬）。這是新北市當地目前相關案例中處罰金額最高的個案。



台媒中央社7日報道指，經新北市衛生局調查，涉案的女小學教師於4月25日晚間6時許快測陽性後，隱匿病情謊稱其為「感冒」，於當日晚上11時前往友人家聚會打麻將長達8小時，導致朋友也被傳染。

這名女教師於4月26日下午得知核酸檢測結果為陽性。女教師自稱，她在4月30日、5月1日在快測呈陰性後，將手機放置於住所內，與友人外出從新北前往台中的KTV唱歌。根據資料，現時台灣當局透過手機訊號來追蹤隔離人士的位置。

當局表示，民眾確診後必須居家隔離10天，不得外出。由於這名女教師明知確診仍刻意隱匿，傳播他人，以致他人遭受傳染，將依《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》第13條，重罰新台幣200萬元。

當局表示，涉事女教師為代理教師，非正式教師。新北市政府教育局表示，嚴厲譴責這名教師的行為，學校將依規定將其移送教師評審委員會處置，最重可解聘，終身不得聘任為兼任、代課及代理教師。