台灣疫情｜柯震東身體不適確診　IG打「英文三字經」表達心聲

台灣近日的新冠肺炎疫情嚴峻，知名男藝人柯震東今日（9日）在Instagram發布限時動態，顯示自己快測陽性，並打出「WTF」的「英文三字經」來表達心聲，其經紀人稍後也證實柯確診的消息。



柯震東今（9日）在IG限時動態分享自己快篩陽性的照片，並打出「WTF」表示錯愕，對此他的經紀人向台媒表示：「震東5月9日採檢PCR（按：核酸檢測）陽性確診，目前已在家隔離中，工作皆在安排調整，謝謝關心，希望大家身體健康！」經紀人還透露，柯震東是因為身體不舒服，才自行去做檢查，沒想到檢測結果出爐是陽性反應。

柯震東在IG發布自己快測陽性的照片。（IG截圖）

柯震東早年以《那些年，我們一起追的女孩》一炮而紅，後來亦有出演《小時代》等知名電影作品，但因在中國大陸吸食大麻被查獲，而一度淡出演藝圈，但近年將演藝事業挪回台灣，更憑藉《月老》再次翻紅。

台灣近日接連有藝人確診，繼演藝組合5566出身的王少偉（王紹偉）近日確診後，「綜藝天王」吳宗憲的大女兒Sandy吳姍儒昨日（8日）發文證實快篩陽性，急和丈夫王陽開去做核酸檢測，並宣布會在家好好閉關。儘管父女分開住，仍不少人去關心憲哥，對此吳宗憲大方表示「有生病就治療就OK了」，認為疫情未來一定走向共存，不必大驚小怪。