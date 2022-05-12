台灣疫情｜今增6.5萬宗本土個案　衛福部料本月中下旬迎高峰期

台灣疫情持續升溫。中央流行疫情指揮中心今日（12日）宣布，台灣新增6萬5385宗本土個案，17人死亡，均創單日新高；另增79宗中重症及61宗境外移入。



中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，17名死者年齡介乎60歲至90多歲，具有慢性病史。

在17宗死亡個案中，有3人是在家中出險緊急症狀送醫，屬於發病到死亡皆為當天個案，包括一位70多歲婦人到院採檢陽性；一位70多歲婦人在家暈倒，到院採檢才陽性；一位是因跌倒外傷，去急診治療時篩檢陽性，返家隔離4天後病況加重死亡，沒有其他病徵，診斷為新冠肺炎。

其餘6宗重症個案，包括一位小於10歲學齡前的男童，屬於幼兒園年紀，沒有慢性病史，未接種疫苗，因面部神經病徵住院，做腦部檢查時發現採檢確診，出現呼吸窘迫情況，目前在深切治療郭使用呼吸器治療，病況穩定，同時使用類固醇、瑞德西韋治療中。

今日，台灣衛福部在行政院會報告「COVID-19疫情現況及應處作為」，會後透過新聞稿表示，目前全球疫情持續趨緩，台灣本土病例及中重症個案則仍在上升，預估高峰會落於5月中下旬。

自疫情爆發以來，截至5月11日，台灣累計病例為50萬5455宗，其中本土感染為49萬3410宗，境外移入1萬1991宗，死亡病例有951宗。在最近一周（5月5日至11日），台灣共累積新增本土病例30萬2754宗，較前一周的12萬4403宗有明顯上升，進入廣泛社區流行，病數持續快速增加。

另外，今年累計本土病例共42萬1703宗之中，中度與重度個案894名，其中98名死亡，無症狀與輕症比率則為99.79%。