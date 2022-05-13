台灣疫情｜41人死亡創新高　的士司機包圍指揮中心批「政府無能」

台灣疫情持續升溫。台灣中央流行疫情指揮中心今日（13日）宣布，新增64972例；死亡個案創單日新高，有41宗。新增個案中仍以新北市佔最多，有22483例，台北市也過萬宗。 此前台灣傳出許多立委、議員確診，金門縣長楊鎮浯在13日上午傳出妻子快篩陽性，下午證實已確診，是台灣首位染疫的縣市首長。



蔡英文13日上午則在總統府召開防疫諮詢會議，會中她指出，要優先在疫情本土個案多的地區包括新北、台北、基隆和桃園，優先增設大型篩檢站已減輕醫療院所負擔。



指揮中心指出，今日新增41例本土病例死亡個案，為18例男性、23例女性，年齡介於50多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、40例具慢性病史、21例無疫苗接種。死亡人數創今年新高，但本土病例新增6萬4792人相較12日少。

現場有記者提問，這是否代表台灣曲線已進入緩坡期，導致疫情時間拉長？對此台灣中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，確實緩坡會讓疫情時間拉得更長，「但只有一天很難判定。」

台灣本土疫情嚴峻，蔡英文13日上午在總統府召開防疫諮詢會議，會中她指出，要優先在疫情本土個案多的地區包括新北、台北、基隆和桃園，優先增設大型篩檢站。蔡英文指出，要透過大型篩檢站提供PCR篩檢及開立領藥證明服務，減壓醫療院所負擔，集中醫療資源於中重症患者照護。

此外，針對民眾買不到快速檢測劑（台稱：快篩）的問題，蔡英文提到，依照疫情發展，將持續增購藥物及快篩試劑等防疫物資。

台灣的士司機包圍指揮中心手拿「政府無能」的牌子。（《ETtoday》）

的士司機買不到快篩包圍指揮中心



據台媒《ETtoday》報道，今日（13）日下午1點左右，已有近百名計程車（的士）司機聚集指揮中心外抗議，工會發言人李威爾指出，目前台灣計程車司機剩下不到四分之一，司機想要自行快篩，卻買不到試劑。遂號召計程車司機前往抗議。

李威爾提到，陳時中一直說快篩貨量充足，但司機就是買不到。他認為，至少上工前要快篩，才能讓消費者安心。他提到，現在已經一大堆司機確診，每個人都很不舒服，卻買不到快篩，無法PCR，甚至有人確診後等了2小時才搭上防疫計程車。

李威爾指出，「我們已經受不了，生活過不去，肚子餓又要怕死，然後指揮中心又沒東西給我們，每天講幹話」，他也指出，有司機開車10小時，收入只有1000元。

對此陳時中表示，相關政策部分「會請交通部研議」至於以篩代隔及公費快篩方面，「如果是居家隔離者，本來就有發過一定量，若要比別人多，要跟主管單位反應，一併說明討論怎麼處理。」