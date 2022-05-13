同事快速測試陽性　台男隔天一進公司看傻：我Office變了方艙醫院

到底是來上班，還是來到醫院啦？有台灣網友13日在「爆廢公社」發文，提到有同事12日快篩呈陽性，結果今天他一進辦公室整個看傻眼，因為每個同事的座位都被「大改造」，忍不住拍下3張照片，直呼「類方艙辦公室」。照片一出，2個小時引來1.5萬人按讚、紛紛笑噴，「好鬧」、「在這為大家示範成語：掩耳盜鈴」。



這位網友表示，「昨天辦公室有個同事快篩陽，結果今天上班辦公室變成這樣，類方艙辦公室」，文中還附上一個翻白眼的表情符號。只見每個員工現在都自帶隔間，因為座位上方天花板直接黏了一圈塑膠套，並一路往下拉，圈住整個辦公桌後，最後拖到地上，乍看之下彷彿方艙。

網民直指做法「白癡」：中央空調還不是一樣（點擊放大瀏覽照片）▼▼▼

照片讓萬人笑歪，「不用尿尿嗎」、「下班是直接把地板打開嗎？獨立通道」、「怎好像歌唱選秀」、「哈哈哈！這樣也是不錯，不怕被偷看」。還有網友打趣問，「要去哪買那個塑膠？」、「請問有人知道那個像塑膠袋的塑膠隔離名稱叫什麼嗎？」，吸引專業網友解答，「養生膠帶，油漆行有機會買到」、「五金百貨行都有」。

更多人則是不禁吐槽，「又不是密封式的～圍那樣，有Ｘ用嗎」、「一起中央空調，還不是一樣？白癡喔」、「中央空調辦公室，這樣隔也沒用吧？不然配氧氣筒+呼吸面罩？」「空氣進得去也代表病毒進得去，除非每個隔間都有一套自己的過濾系統」。

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