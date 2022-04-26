上海疫情｜暴風雨襲方艙醫院吹走浴室 男子狼狽全裸趴地求助
撰文：ETtoday
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上海嚴重疫情仍未減緩，25日下午又遇上超強暴風雨，強對流天氣作用下全城刮起大風，就連部分方艙醫院設施和臨時採檢站都被吹垮滿地跑。
採檢人員有些被吹倒，其他趕緊跑走保命。還有一名住在方艙醫院的男子在淋浴時，淋浴間整間被暴風吹走，害得他只能狼狽趴在地上。
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綜合內媒報道，上海市氣象台25日發布大風、冰雹、雷電黃色預警，上海將遭遇強對流天氣，金山、松江、奉賢和浦東等地將降下冰雹，上海大部分地區最大陣風為9到11級偏北大風，局部地區甚至可能伴隨龍捲風等情況。
松江區有網友從高樓往下拍到，暴風雨驟降時，臨時採檢站的藍色棚子被吹得亂七八糟，部分醫護人員還被吹倒，其他人則在暴雨中趕緊找地方躲避。
另外也有網友在推特上傳，據稱暴風雨當時一名在方艙醫院的男子，正好在浴室裡沖涼，沒想到暴風一來浴室整間被吹走，男子全裸趴在地上不知所措，其他大白（穿全身防護服人員）則躲在室內，眼睜睜看著光溜溜的男子狼狽趴在大街上，大家除了錄影拍照，沒想到要去救他。
報道指出，警報已在25日深夜陸續解除，目前各地正在進行災害復原的工作。
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