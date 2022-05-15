台灣疫情｜2歲童高燒42.4度重症亡　入急症室後一度等6小時轉院

台灣疫情嚴峻，基隆一名2歲男童染疫後情況危急，地方聯繫多家醫院均無兒童重症空床，最後在6小時後始轉至台北榮民總醫院急救，唯最終仍告不治。

台灣中央流行疫情指揮中心今日（15日）表示，男童在轉院聯繫6小時期間，醫院都有妥善處理，未延誤治療。



台媒中央社報道指，據中央流行疫情指揮中心通報，這名2歲男童曾接觸確診的非家人照顧者，5月12日由家屬帶至衛福部基隆醫院急症室，當初體溫正常，經過核酸檢測，院方開立處方藥物，13日檢測結果出爐為陽性，男童開始出現發燒、抽搐、活動力不佳的症狀。

當日晚上，男童再經由救護車送往基隆醫院的急症室，晚上7時43分時男童高燒到攝氏42.4度，並有呼吸急促、脈搏過速症狀，疑似為病毒性腦炎。衛生局聯繫基隆長庚醫院、台北三軍總醫院、馬偕紀念醫院、台大醫院都沒病床，最後決定轉至台北榮民總醫院兒童重症病房。

至晚上11時56分，當局安排救護車及護士陪同男童送往台北榮民總醫院，期間有給予男童藥物、抗生素等，14日凌晨2時轉入台北榮民總醫院進行後續救治，至同日上午8時左右仍然宣告不治過世。死亡原因診斷為新冠病毒感染合併急性腦炎、多重器官衰竭。

中央流行疫情指揮中心表示，男童在轉院聯繫6小時期間，醫院都有妥善處理，未延誤治療。現階段兒科重症網絡持續運作中，台灣北部共有6張兒童ICU專責病床，會與衛生局討論加速轉院過程。