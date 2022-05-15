台女隔離收媽媽送防疫包　竟有高級牛扒及三文魚　網友大喊羨慕

台灣新冠肺炎疫情嚴峻，不少當地人身邊已經有人陸續確診、隔離中，因為不能外出，生活上可能需要靠親友的幫忙，近日有一名網友在 facebook （臉書）社團曬出了自己隔離10天收到媽媽給的物資，只見內容物有高級牛扒、三文魚以及各種的蔬果、零食，哭笑不得寫下「有一種愛是媽媽怕妳餓」，羨煞大批網友。



一名網友在臉書「爆廢公社」發文寫道「媽我只是隔離十天而已」，只見她貼出的照片中，是來自媽媽的愛心隔離包，內容物包含了高級牛扒、三文魚、雞塊、麵包、海苔、沖泡奶茶、各式蔬果、酒精等大量物資，讓她哭笑不得直呼「有一種愛是媽媽怕妳餓」。

貼文一出也羨煞眾多網友，紛紛留言「一定是親生的」、「有媽的孩子是個寶，有媽真好」、「有媽媽的關愛真的很幸福，祝妳早日康復」、「牛肉三文魚現在都超級貴欸， 這應該吃一個月也行」、「這樣知道了嗎，不管妳幾歲，在爸媽的眼裡都是寶貝孩子」、「這堆吃完出關還不多個10公斤」。

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也有人說，「果然別人的媽媽都不會讓人失望，我媽聽到我咳嗽ㄧ個禮拜還沒好就說她不過來了！叫我好好照顧自己身體」、「這要是我被隔離，我老媽一定跟我說 ，你吃泡麵吧」、「妳這個是封城，不是隔離」、「同樣是居隔，但因為北漂就業不在家，只能隨意打發3餐的人，覺得羨慕」。

原po看完大家的留言，也回覆「謝謝大家關心，我會好好珍惜跟孝順我的媽媽我的家人，祝福各位身體健康、平安快樂」。

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