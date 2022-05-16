社交帳號各顯其能　台學者揭秘蔡英文、蘇貞昌Fb發文「潛規則」

社交軟件的全球興起直接改變了傳媒與政治的傳統互動，不變的是牽涉到政府、傳媒、市場等不同行為者的利益需求，讓傳媒與政治問題延續其複雜性與多元性。

有台灣政治學者結合傳統制度規範在新迎社交網傳播後，以總統蔡英文與行政院長蘇貞昌為例，分析政治人物如何在傳統制度規範下，走出網絡政治的風格，乃至實務上的行政分工。



國立中央大學法律與政府研究所、台灣中央研究院政治所主辦「第十三屆半總統制與民主學術研討會：法治國家與憲政體制」5月14日透過網絡舉行，東海大學政治系教授沈有忠席間發表論文〈社群媒體中的半總統制：總統與行政院長的臉書比較〉，關注台灣現行憲政制度下的「半總統制」（或稱「雙首長制」），其二元行政分工與憲政兩軌（換軌）的特性是否也延續到社交網政治的傳播上，套用在台灣政治現實，即蔡英文與蘇貞昌的Facebook經營，是否也具有總統為主、院長為輔的傾向。

台灣東海大學政治系教授沈有忠曾表示，台灣憲法規定憲政體制是內閣制，但實質上卻偏向半總統制，所以現在問題是出在憲法本文，總統是儀式性的，頂多外掛人事權，沒有決策權，對行政院和法院也沒有權責。（資料圖片）

長年研究各地憲政制度比較的沈有忠開場表示，傳統投身半總統制研究學者，多將問題聚焦在其二元行政、憲政兩軌的分類與運作特殊性，並與總統制和議會內閣制進行類型比較，然而考慮到網絡政治趨勢成風，改變了傳統的政治參與及政治溝通，沈有忠以台灣經驗為例提出了個人的問題：蔡蘇在個人Facebook專頁上的經營，是否與傳統半總統制研究底下的二元行政存在雷同？諸如Facebook經營是否依舊保有總統為主、行政院長為輔的台灣憲政制度特性？其Facebook議題設定，是否與憲政慣例中二元行政的職權範圍有關？

舉例來說，蔡英文依循憲政職權規範，延伸到社交網站經營上，是否依舊主要關注在軍事、兩岸與外交事務，同時閣揆蘇貞昌是否僅專注於內政議題？此外，歷任台灣總統皆身兼黨政樞紐功能，並多有兼任執政黨黨主席情況，其如何利用Facebook等社交平台以領導政黨、進行政治動員、選舉競爭的角色？這些問題在過去都少有討論。

沈有忠於此提出三項假設。假設一：如果總統同時作為元首與政府首長，其粉絲無論是追蹤者或是發文後的互動（符號互動數、留言數、轉帖數），數量都比行政院長高。假設二：回到總統權力的類型來看，其議題設定的範圍往往不僅限於憲政賦予的軍事、外交與兩岸事務，也會涉及重大如疫情的內政議題。相較於此，行政院長比較集中在內政方面，而較少涉及總統的專屬權力範圍。假設三：總統身兼執政黨魁，在具備政黨競爭、政治動員的議題需求下，其發文的比例會高於行政院長。例如去年的公投案、多次的地方選舉與罷免案。

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總結以上，這項爬梳蔡英文與蘇貞昌Facebook發文特性的歸納，調查時間以蔡英文第二任期開始的2020年5月20日到2022年3月10日為準。

結果顯示，蔡英文的追蹤人數、發文數、分享數，以及被關注的聲量都高出蘇貞昌，與網民的互動也比較熱絡；哪怕是政黨菁英出身且向來具備高人氣的蘇貞昌，蔡英文的追蹤人數都還是能高於蘇貞昌追蹤者達2.54倍，間接印證在台灣的半總統制下，二元行政中仍是以總統較受關注。

蔡英文2021年10月，蔡英文在她的Facebook上宣布她的Instagram粉絲追蹤人數即將突破90萬人，她將親自在IG上回答粉絲私訊問題。（Facebook@蔡英文 Tsai Ing-wen）

其次，細究兩人Facebook發文的內容，調查主要分成「總統專屬權力」（軍事、外交與兩岸事務）、「重大內政事項」（如疫情與台灣參與2021年東京奧運）與「政治動員議題」（公投議題、選舉與罷免案）等三類分析，蔡英文在調查期間共發文475則，其中28.63%的發文皆屬「總統專屬權力」類別，37.05%的發文屬「重大內政事項」，「政治動員議題」屬性的發文佔11.37%。

（01製表）

反觀蘇貞昌在調查期間共發文245則，雖有27則發文（佔11.02%）「跨足」「總統專屬權力」領域，但具體觀之，其中25則涉及外交事務的發文，多以感謝其他地方對台灣疫苗捐贈，以及回應國際對台灣在疫情事務的合作為主，程度上也可屬於內政議題延伸，才會有蘇貞昌跨足蔡英文專屬權力達11.02%的比例。一旦扣除上述「例外」，蘇貞昌在Facebook發文與議題設定基本遠離「總統專屬權力」，這傾向尤其明顯表現在兩岸議題類型，蘇貞昌在近兩年期間，甚至一文未發。

2021年9月16日，台灣東京奧運代表隊與蔡英文、賴清德、蘇貞昌一同合影。（資料圖片）

在重大內政事項的呈現結果，沈有忠也認為一如預期，蘇貞昌相當集中在Facebook進行內政說明，包含回應疫情相關與表態力撐台灣參與東京奧運的選手等，但沈有忠不忘提醒，當一般老百姓認定總統做為政府最高領導的時候，也會驅使總統在發生重大疫情事件，且如奧運爭議問題上，進行回應。最後，沈有忠認為，蔡英文同時做為政黨領袖，在公投、選舉與罷免等選舉競爭的議題上，必然存乎一定比重。

總的來說，沈有忠肯定了台灣半總統制當中的二元行政特性，得以在政治人物操作社交網站的經營上找到相似之處，但新的問題是首長如何運用社交網站鞏固同温層認同並引導輿論，例如蔡英文營銷「辣台妹」形象在社交網絡上尤其明顯。沈有忠認為，蔡英文在類似的表現不僅強過蘇貞昌，效果也都更加顯著。