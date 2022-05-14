疫情破城台人「天朝夢醒」　民調顯示：蔡英文失去這兩類人的厚愛

蔡英文執政時至5月20日即將屆滿6周年，國民黨搶先於5月13日公布民調，針對蔡政府施政提出檢討，結果顯示50.3%受訪民眾不滿意台灣政府的防疫作為，並以30歲至39歲年齡區間的受訪者反彈最大，不滿意比例達58.2%。

與此同時，在台灣連續兩周單日本土確診破萬、攀高，以及「快篩（港稱：快速檢測劑）之亂」造成社會民心浮動、怨聲載道夾擊下，擅長於網路宣傳行銷的蔡英文，其網路好感度也擺脱不了陡降命運，其網路負面聲量在短時間內激增了約15%。

30歲至39歲群體：從擁蔡到反蔡

國民黨智庫「國家政策基金會」5月13日上午舉行「520蔡政府施政總檢討民調發布會」，包括國民黨主席朱立倫、國民黨秘書長黃健庭、立法院黨團總召曾銘宗、智庫副董事長張善政及執行長柯志恩等人均出席。

該份民調結果顯示，台灣民眾對政府施政最不滿意的前5名，分別為物價調控、防疫政策、能源政策、空氣品質及兩岸關係等。針對物價調控，有62.0%受訪民眾對台灣政府近兩年管制物價漲幅的表現不滿意，30.1%表示滿意；在實質所得感受方面，76.4%台灣民眾認為實質所得減少，14.5%則認為實質所得增加。其中，30歲至39歲的受訪族群中，有86.3%的人認為實質所得減少。

對於蔡英文政府2年來的防疫表現，50.3%台灣受訪民眾表示不滿意，54.4%認為是「超慢部署」。（國家政策研究基金會提供）

此外，針對台灣政府1年以來的防疫表現，民調顯示，有50.3%受訪民眾表示不滿意、43.2%表示滿意。其中，不滿意度最高為30歲至39歲族群，有58.2%不滿意政府的防疫作為。同時，有54.4%民眾認為是「超慢部署」、24.5%認為是「超前部署」，30歲至39歲族群認為台灣政府「超慢部署」的人最多，來到64.4%。

朱立倫趁勢指出，民進黨執政的兩大代表字就是「缺」和「亂」，尤其是應對疫情的「五大缺」，從先前缺口罩、缺疫苗，到今年缺快篩試劑、缺藥物，最嚴重的是包括蔡英文及衛福部長陳時中等官員都欠缺「同理心」。

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整體言之，環顧台灣社會檢驗政府施政的焦點，在台灣爆發Omicron本土疫情、並整備迎接疫情高峰的前夕，台灣民眾聚焦政府疫控管理與經濟民生秩序的維持等「貼身事」實屬自然，但在最不滿防疫表現、判斷民進黨政府「超慢部署」的負評群體，30歲至39歲族群的反彈尤其突出。

這對於長年享有「40歲以下」族群支持紅利的民進黨而言，已然是兵臨城下的警訊——若將時間拉回到8年前，2014年太陽花學運期間，民進黨正是廣受30歲以下青年與學生群體高力度擁戴，方有2016年的勝選氣勢擊退國民黨。誰能料想，8年過去，如今已做為社會中堅的30歲至39歲群體，不正是當年上街高舉花束、一心期待民進黨執政能夠帶來「改變」的同一群人？這群社會中堅在疫情擴散、經濟不利，以及上有父母、下有子女的現實夾擊下，從彼時的擁蔡主流到如今的反蔡大宗，失去青壯世代支持基礎，對民進黨政府十足有傷。

2014年台灣的太陽花學運涉及年輕人對經濟狀況的不滿。（Getty Images）

光環褪色 蔡英文網路負面討論陡升

無獨有偶，在傳統民調之外，網路大數據分析也釋放了類似的訊號。根據《KEYPO大數據關鍵引擎》在4月13日至5月10日間的統計調查，蔡英文在過去一個月期間，藉由大秀經濟成長創新高政績、特赦兩位軍方將士；要求行政部門大量進口快篩試劑、不再堅持實名制；以及呼籲民眾快打第三劑疫苗，喊話衝高第三劑疫苗覆蓋率等作為，創造了三波的網路聲量高峰。

然而，蔡英文藉由「疫政」創個人網路聲量高峰的同時，收穫的並非好評，伴隨台灣本土疫情持續延燒，輔以推行「快篩購買實名制」上路，供需吃緊的情況下反倒燒出不少民怨，連帶影響蔡英文的網路好感度。綜觀其個人同期的網路好感度下降近5%，後半個月（4月27日至5月10日）的負面討論度較前半個月（4月13日至4月26日）更是增加了近15%，在相同的時間區間內，對於蔡英文的正面討論度僅增加9%。

蔡英文2021年10月，蔡英文在她的臉書上宣佈她的Instagram粉絲追蹤人數即將突破90萬人，她將親自在IG上回答粉絲私訊問題。（Facebook@蔡英文 Tsai Ing-wen）

此番消長，除了原有「清零政策」被攻破，直接導致社會民心不寧外，台灣政府未能未雨綢繆備妥足量的快篩試劑，終於在供給不足、時間消化不及與民眾瞬間提兑心理壓力大等因素三管齊下，造成系統壅塞，這可謂民進黨政府標榜「新台灣防疫模式」失去信任與破功的主因。但「快篩之亂」只能是蔡英文政府防疫光環褪色的起火索，更深層的原因還是在於台灣社會依舊徘徊在「清零」與「共存」兩套政策方向莫衷一是。

根據台灣民意基金會4月26日公布的民調顯示，儘管有45%的台灣民眾贊成與病毒共存，但仍有46.3%的台灣人持反對意見，這代表台灣社會對「與病毒共存」政策看法缺乏共識，輔以鄰近的日本、韓國等國都已加入歐美國家重新開放的行列，也為台灣帶來不小的壓力。

台灣防疫指揮官陳時中4月27日表示，中國防疫數字很漂亮，不得不佩服，但未來可能餓死比病死多。每個國家有自己好與不好的地方，「我們見賢思齊，見不賢就不要齊」。（台灣行政院供圖）

台灣人猶如「天朝夢醒」

對比世界各國應對新冠肺炎疫情侵擾，台灣政府過去兩年確實在地理優勢、邊境防控作為與社會基本配合實名制強力推行下，博得了「台灣模式」的好評，但今年在失守omicron防線後，台灣政府未能表現防疫的「後發優勢」確實讓人意外。

台灣社會瞬間感染疫情急速擴散的恐懼不說，台灣行政院部門與地方政府的政策凌亂，從一日數變到相互扞格，都讓近兩年早已習慣自視「防疫資優生」的台灣人，跌入天朝夢醒般的徬徨與無措——從本該是蔡英文核心支持世代主體的30歲至39歲群體「眾叛親離」，到經營網路世代從來優越，如今聲量依舊，卻負評蓋天，過去支撐蔡英文政府高支持率的兩大基礎已然發生了質的變化，其後也或將進而引導台灣內部新起的政黨政治變化。