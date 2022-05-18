台灣疫情｜本土個案破8萬大關　指揮中心料未來一週達到高峰

台灣新冠疫情持續，今日（18日）新增85310宗本土個案，再創單日新高；另有41名患者死亡，年齡介乎未滿5歲至90歲以上。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞提到，台灣採檢量持續增加，可能與北部開設大型篩檢站及中南部疫情升溫有關，疫情可能在未來一週達到高峰。



台灣新增85310宗本土個案，確診個案中新增183宗為中重症，包括153宗中症、30宗重症，其中41宗死亡；個案分布前3名的縣市，分別為新北市27230宗、台北市12069宗、桃園市9658宗。另新增46宗境外移入病例。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中稱，據國際經驗，疫情走向時高時低，確實可能受採檢人數多寡影響，今天本土新增8萬多宗個案，較昨天6.5萬宗增長率約30%，研判本輪疫情整體方向、幅度會再發展一段時間，8.5萬宗仍未到疫情頂點。同時，他提醒疫情從北部轉移到中南部是必然趨勢。

羅一鈞提到，台灣現階段陽性率約66.7%，與先前數據差不多，陽性率未攀升，但發現台灣採檢量在5月16日達到新高，共約11.3萬件，採檢量持續增加，可能與北部開設大型篩檢站及中南部疫情升溫有關，疫情可能在未來一週達到高峰，將以此推估預作準備。

今天新增的41宗死亡個案，死者年齡介乎未滿5歲到90歲以上，有40人具有慢性病史、20人從未接種新冠疫苗。其中，來自基隆市的2歲男童染疫發病後，出現急性腦炎併發多重器官衰竭，經醫院搶救後不治。根據男童病歷資料綜合研判，確認死因和新冠肺炎有關。

至於新增的183宗中重症個案，患者年齡介乎小於10多歲至90多歲，其中有75人未接種疫苗，16人已接種1劑，18人接種2劑，74人已接種3劑。經分析昨天新增的個案，發現中重症個案以高齡、沒有接種疫苗人士為主。

據統計，今年1月至5月17日，台灣本土輕症、無症狀個案累計867,264宗，占99.79%；中症累計1428宗，占0.16%；重症累計409宗，占0.05%。