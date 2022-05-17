台灣海軍基隆號驅逐艦爆疫　正副艦長確診全艦300人隔離

台灣疫情持續升溫。繼日前台灣海軍「汾陽艦」有官兵核酸檢測呈陽性後，紀德級驅逐艦「基隆號」今日（17日）亦傳出有多名官兵染疫，導致全艦300多人都被隔離。



台灣《菱傳媒》報道，基隆號驅逐艦爆發染疫事件，包括艦長、副艦長、輔導長及輪機長等艦上重要軍官陸續確診，導致全艦300多人要被隔離。

台灣海軍艦隊指揮部表示，所轄一六八艦隊基隆軍艦完成任務返港期間，有一名官兵身體不適，快篩後陽性。返港後，全艦官兵接受快篩，若快篩陽性者接受核酸檢測後仍呈陽性，會依防疫規定安排隔離。指揮部已與確診者完成個人及家屬溝通，並調整兵力，不影響戰備任務遂行。

台海軍艦隊指揮部發言人馮國維指出，基隆軍艦的陽性官兵皆為輕症，且已依規定隔離，並證實艦長、副艦長皆確診，但所有染疫者都無大礙，僅有喉嚨痛等輕微症狀，目前無法對外說明該艦總確診人數。

汾陽軍艦停靠左營軍港，多名官兵自篩陽性。（聯合報）

海軍汾陽軍艦日前亦傳出有多名官兵確診。《聯合報》報道，汾陽軍艦昨日（16日）停靠左營軍港，多名官兵自篩陽性，海軍緊急協調左營軍醫院協助篩檢，目前船上疫情未明。

報道指，汾陽軍艦至少有一半官兵自篩陽性，但有數十名官兵自篩陰性，有人甚至鑽漏洞，自行採檢時沒有完全將棉棒放入鼻腔；軍艦已出港一周，船上空間狹小，難保疫情已在船上傳開，但快篩陰性的官兵還可離營休假。

海軍艦指部回應稱，艦上防疫均遵守衛福部相關規定，休假官兵是確認篩檢陰性後才可離營，其餘官兵正等候軍醫院協助採檢。汾陽軍艦將繼續出港執行任務。