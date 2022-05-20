台灣疫情｜確診數破百萬　蔡英文上任六周年：疫情衝擊不能說不大

台灣本土新冠疫情持續，在蔡英文就職六周年（5月20日）前夕，確診數已突破百萬。今（5月20日），新增85,720例本土病例，新增個案主要集中在北部，分布為新北市23,704例，桃園11,684例，台北市11,414例，較昨日略有下降。



蔡英文今日赴八德區視察「防疫關懷包快易通」辦理情形。她坦言，這次疫情對台灣社會衝擊不能說不大，因為Omicron傳播性質快，也很多人染疫，台灣民意基金會公布民調顯示，在 Omicron 疫情漸趨嚴重的時刻，蔡英文處理國家大事的方式，不贊同者已達到4成。



台灣中央疫情指揮中心疫情監測組長周志浩表示，今新增85,720例本土病例，為 40,942例男性，44,744例女性，34例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上。

新增49例本土病例死亡個案，為28例男性、21例女性，年齡介於30多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案且具慢性病史、21例無疫苗接種，數據較昨日略有下降。

5月20日是蔡英文上任六周年，台灣疫情持續也影響她就職六周年的民調表現。台灣民意基金會今公布最新民調，蔡英文聲望 46.2%，相較上個月下滑 3.7 %。 蔡英文聲望已連兩個月下滑，合計下滑5.6%。

蔡英文就職六周年聲望因疫情下跌，圖為台灣人對蔡英文處理國家大事的看法。（台灣民意基金會）

台灣民眾對蔡英文就任6週年的評價，43.3%的民眾打60分以上的及格分數，23.1%打60分勉強及格分數，29.3%打低於60分的不及格分數，六成六認為及格，總平均分數是 61.55 分。

值得注意的是，在「不滿意排行榜」中，發展國產疫苗以 48.5%位居第一、其次依序是經濟表現44.8%、司法改革43.9%、兩岸關係39.2%、國防事務35%、對外關係33.9%。

對於是否贊同蔡英文處理國家大事的方式，9.7％民眾表示非常贊同、36.5％還算贊同、24.7％不太贊同、14.8％一點也不贊同。台灣民意基金會透露，Omicron 疫情漸趨嚴重的時刻，「蔡英文處理國家大事的方式，不贊同者已達到4成，是一個新的警訊」。

圖為台灣人對蔡英文處理國家大事的看法。（台灣民意基金會）

該民調是由台灣民意基金會董事長游盈隆委由山水民意研究公司在5月16日到17日兩天以電話訪問20歲以上民眾，有交樣本數為1077人，在95%信心水準下，抽樣誤差為2.99%。