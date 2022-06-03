台灣疫情｜增逾7.6萬本土個案142死　 7月大男嬰哮吼重症

台灣中央流行疫情指揮中心周五（3日）宣布，台灣新增76517宗新冠肺炎本土病例，中重症個案增409宗，再多142人死亡，另新增47宗境外輸入病例。



據指揮中心統計，截至周四（2日），今年本土輕症、無症狀個案累計2163916宗，佔總數99.7%；中症累計4393宗，佔0.2%；重症累計2144宗，佔0.1%。指揮中心發言人莊人祥介紹，台灣新增1宗兒童重症病例，為年僅7個月大、沒有慢性病史的男嬰，也是台灣第3宗兒童哮吼的重症個案。其上月27日發燒，翌日出現呼吸喘症狀，被緊急送往急診，經診斷為哮吼，由於血氧濃度較低、X光也顯示有兩側肺炎，目前正使用類固醇、瑞德西韋藥物治療。

至於新增死亡個案，年齡介於20歲至90歲以上，皆屬重度感染個案，其中134宗有慢性病史，67宗無接種任何一劑疫苗，有79人年齡超過80歲。其中，最年輕的死者為一名20多歲、有免疫疾病病史的男子，其從未接種過新冠疫苗，日前在路上倒下後被送醫，經篩檢發現確診，同時診斷有肺炎及中風。他上月21日住院，31日過世，死因為新冠肺炎合併免疫疾病。

對於疫情何時可脫離高原期，指揮中心指揮官陳時中周四（2日）表示，10天內情況應該就會很清楚。他又首度指出有「染疫黑數」，亦即有可能被感染，但沒症狀、沒被驗出來的人數比率。早前，陳時中曾指出，預估疫情在台灣染疫率達10%至12%後可能緩步下降，惟隨即被質疑其他國家染疫率幾乎都到30%才下降。對此，陳時中表示，他日前說的其實是確診率，若以確診率10%至15%推測，染疫率可能已達20至30%，疫情就可能開始往下走。而依模型推估，實際染疫人口如達20%至30%，換言之台灣或已有460萬至690萬人染疫。

福吉美唾液快篩劑。（中時新聞網）

另一方面，國民黨立法院黨團周四指出，由福又達代理的「福吉美」唾液快篩試劑，原廠說明書內無標示可驗出Omicron變種病毒。中廣董事長趙少康表示，目前機場都用福又達的唾液篩檢，若篩檢結果不準，豈不是有篩檢等於沒篩檢？

不過有關說法先後遭到陳時中及衛福部食藥署反駁。其中陳時中表示，隨著病毒變化，新的變異株就會出現，以往的仿單製造時沒有Omicron，當然就不會出現所謂的「未來試劑」。食藥署則指出，考量病毒持續變異，無論原廠產品說明書是否列出可測得變異株種類，該署皆會要求業者應根據病毒突變和變異株的發生率，評估產品檢測新出現的突變和變異株性能，並檢附評估變異株性能之評估報告，經審查確認可檢測Omicron變異株方核准。