台灣疫情｜增8.8萬宗本土多122人病逝　1個月大男嬰成最年輕死者

台灣今天（1日）新增88247宗本土病例，再多122人死亡，包括一名年僅1個多月大的早產男嬰。



台灣中央流行疫情指揮中心表示，今日新增的本土病例，包括42365名男性、45861名女性、21宗調查中，年齡介乎未滿5歲至90歲以上。其中，新北、台中、高雄均新增過萬宗個案，分別為新北市14894宗、台中市11511宗、高雄市11499宗。

指揮中心指出，今日新增122宗本土病例死亡個案，為67男55女，年齡介乎未滿5歲至90歲以上，皆屬重度感染個案，其中115人有慢性病史、84人未打齊3針疫苗、55人無接種疫苗。

死亡個案中包括兩名未滿一歲的嬰兒，其中1個多月大的男嬰為早產兒，有肺部疾病，同住兩名家人先前曾確診，男嬰於5月24日發燒，當時並未就醫，直到25日上午被家人發現無反應、昏迷且有缺氧發紫狀況。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，男嬰及其家屬在警方陪同協助送醫，男嬰到院時已無生命跡象，經採檢結果為陽性，當天經過司法相驗，確定死因為新冠肺炎合併呼吸衰竭。

另一名個案為5個月大的印尼籍女嬰，由母親的外籍友人照顧，女嬰5月14日曾發燒至38度，照顧者協助快篩陽性，但僅自行服用退燒藥，並未就醫，直到隔天發現女嬰昏迷、有缺氧發紫情形，送院時已無生命跡象。經過行政相驗，確定女嬰死因為新冠肺炎合併心肺衰竭。

根據指揮中心統計，今年1月至5月31日，本土輕症、無症狀個案累計199萬9623宗、占99.72％，中症累計3905宗、占0.19％，重症累計1810宗、占0.09％，其中1524人死亡。