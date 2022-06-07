韓潛艦圖資洩露予台「潛艦國造」？台船否認：構型、配置均不同

據韓國《朝鮮日報》周二（7日）報道，擔任台灣國際造船公司（台船）建造技協的SI公司參與協助台灣「潛艦國造」案，並將韓國張保皋級潛艦設計技術與文件洩露予台船。對此，台船下午發布新聞稿，否認SI公司將韓國潛艦圖資提供給台船，且雙方潛艦的構型不同，配置均不同，韓國技術圖說無法應用台灣。



台船表示，SI公司擔任台船潛艦國造案建造技協，主要提供技術諮詢服務，並無提供韓國潛艦圖資，且台灣潛艦國造案設計與張保皋級潛艦完全不同，韓國潛艦的技術圖說根本無法應用。

據台船解釋，雙方潛艦的構型不同，台灣欲建造的潛艦排水量為2000噸級，韓國則為3000噸級，各項裝備、舵翼型式配置均不同，完全沒有抄襲問題。該案由台船自行設計，經技協GL公司協助完成，完全未採用任何一國的藍圖。

台船又強調，與韓商簽署風力發電基礎製造設備的合約完全合法並屬於商業行為，至於涉機密問題，應是韓商與韓國政府認知差異，台船並未向韓商採購報載油水分離器及電瓶固定裝置，而台船成立子公司發展高效能電瓶，皆由台灣廠家所組成，無任何韓商參與其中。台船最後表示，韓媒報道所述多與事實不符，研判是離職前顧問與技協公司老闆的糾紛，對此深表遺憾。