國民黨真的準備好進入「後九二共識」時代了嗎？

國民黨主席朱立倫終於整備旗鼓，6月率眾赴美打算重建對美關係，朱立倫期間稱國民黨「親美反共」、「九二共識是沒有共識的共識」，不只引來民進黨揶揄歡迎站隊，大陸國台辦發言人馬曉光甚而批評「要保持頭腦清醒」、「站在歷史正確一邊，而不是相反」。在民共正反表述下，做實了朱立倫這趟訪美行程，成事不足，徒然挖了東牆補西牆。

綜觀朱立倫訪美期間的發言，「親美反共」說法與九二共識「再詮釋」無疑是兩大「亮點」。縱使台灣近年政治與輿論環境「反中當道」，但朱立倫趁着訪美期間致國民黨人設丕變，不僅翩然與民進黨比賽親美，也在維繫兩岸與國共關係最根本的九二共識上做文章，擺幅之大，讓人詫異。

國民黨主席朱立倫6月6日赴美國布魯金斯研究所發表「台灣未來方向」為題的演說時，指外界誤植國民黨親中標籤，稱國民黨實是親美政黨。（Facebook@朱立倫）

整體而言，朱立倫的轉向足令兩岸關係發展悲觀以對，若進一步就國民黨與民進黨的黨際競爭、國民黨對美中角色出現再認識，以及國民黨內意識形態流變等三點觀察，或將得出新的路線疑問：國民黨真的準備好進入一個「後九二共識」時代了嗎？

首先，相對於近年清晰履行「親美反中」的蔡英文路線，朱立倫近日強力定調國民黨是親美政黨，且宣揚百年來反抗共產主義，其刻意烙下「親美反共」的印記，原因無他，既輸誠美國政壇，也意圖撕下在台灣內部的被貼上紅色標籤。然而，朱立倫的動機很清楚，手段卻很魔幻，結果更是五里霧中。

在蔡英文「親美反中」招牌明亮的對稱下，朱立倫「親美反共說」實則是走向「親美遠中」。朱立倫此刻為了親美，立下了「反共」（遠中）的投名狀，不只是簡單的「頭痛醫頭，腳痛醫腳」思維，也一腳踏進美國與民進黨設下的意識形態陷阱：「親美」必然對稱於「反/遠中」，否則對美無以親的條件處境。

國民黨主席朱立倫訪美前夕，以「護台灣、保民主、拚未來」三點宣示國民黨要「重返美國」。（Facebook@朱立倫）

在朱立倫深陷「親美反中」二元對立思維之餘，緊接面對的問題毫無疑問將是國民黨的「遠中」與民進黨的「反中」之間，兩者有何差異的詰問。之於華府、之於北京，乃至於對台灣內部，迄今沒有人可以分得清楚「遠中」究竟何異於「反中」。哪怕朱立倫給出會與北京進行「有原則的溝通」，也不過空口白話，既說不清原則之名，也無溝通之實。因此，也不意外前環球時報總編輯胡錫進抨擊國民黨是「百年爛黨」，終將淪為「小民進黨」，以及前台灣立委邱毅諷朱立倫此舉，將令國民黨成為民進黨的次級品牌，難獲選民青睞云云。

其次，朱立倫不計譭譽推陳「親美遠中」，示意其重新理解並檢討對美國與中國大陸的既有認識。自1996年台灣首度舉行總統直選以降，北京扮演李登輝、陳水扁與蔡英文「助選者」的觀點始終存在，台灣朝野與社會也普遍同意北京對台灣選舉具有影響力的說法。然而，回顧歷屆台灣總統大選前夕，台灣朝野各黨有志大位者無不必要安排訪美行程，以彰顯獲得美方信賴以加乘足堪大任的底氣，說明台灣大選縱有北京影響因素，但在台灣朝野的默契中，鹹認美國老大哥才是台灣大選的面試官，而非北京。

朱立倫如今藉訪美訴說再三，不惜跟進民進黨說法爭取美台軍事合作、望美國介入台海，並淡化九二共識，大有將過去隱而不宣的默契高調掀開，大大冽冽對美行認宗的跪拜禮，彰顯美國優先、可以先不理會北京的心志。

第三，朱立倫改弦「親美遠中」，並非個人的一蹴可幾，而是國民黨內意識形態遞移嬗變的結果。這一點從九二共識這一兩年在國民黨內的「興衰史」可見一二。「九二共識，一中各表」見諸國民黨綱，歷代黨主席從連戰、吳伯雄、馬英九、洪秀柱到吳敦義都不脱離這八個字，但到了江啟臣入主黨中央開始，國民黨怎麼說九二共識、還說不說九二共識變成了新的問題。當然，對彼時的江啟臣而言，九二共識口難開的遠因在於習近平拋「兩制台灣方案」，後被民進黨曲解成為「九二共識等於一國兩制」，因此犯了難，開始自我懷疑——從江啟臣時代破口，禍延至現在的朱立倫黨中央。

回顧朱立倫仕途，具典型國民黨政治人物特徵，其受馬英九栽培甚深，過去也多被認為得承繼馬政權之後，因此，九二共識在朱立倫口中與在江啟臣口中出現變化，兩者意義便有不同。諸如朱立倫訪美期間，稱「九二共識是沒有共識的共識」，並以「九二會談後的共識」而非九二共識一以貫之，即是變化之一，與陳水扁、蔡英文過往用九二會談精神等詞語包裝九二共識四字，已無差別。尤其，當朱立倫只稱「九二共識是沒有共識的共識」，卻把國民黨傳統掛在嘴邊的「一中各表」都不提的時候，等於是把九二共識過去足以做為兩岸政治基礎的重要底色給去掉。

2021年8月，時任國民黨主席江啟臣（右）廣播專訪，稱2024大選期間，九二共識不是不能談，而是要思考如何將立場做準確的表述。（《新聞不芹菜》製作單位提供）

試問，朱立倫言下不具有「一中」成份的九二共識，不啻名存實亡，無怪乎國台辦示警「要保持頭腦清醒」，並明確提及 1992 年兩岸兩會經由香港會談及其後函電往來，達成各自以口頭方式「表述海峽兩岸均堅持一個中國原則」的共識，並清晰表明堅持一個中國原則、追求國家統一的立場和態度，「白紙黑字清清楚楚」。

是以，從與民進黨黨際競爭、政治投誠美國，到黨內意識形態出現自我懷疑等三層面來看，國民黨之所以被譏諷拿香跟拜民進黨，始作俑者實是國民黨整黨在過去短短几年喪失了自己的「質性」導致——民進黨抱持「親美反中」到底，其「反中」是促獨與暗獨「天性」的另一重借代，「親美」不過是民進黨人的外交選擇，民進黨人在意識形態依歸與工具理性的選擇上並不發生矛盾，「親美反中」遂能機械運作。然而，國民黨現易轍「親美遠中」，不論是「親美」還是「遠中」，卻都是朱立倫等國民黨人在面對內外壓力與選舉因素下的選擇，「遠中」既不具有其內裏反獨「天性」的引導，甚至違背了整黨與支持者泛中國人認同的屬性，因此落到如今立場論述誰都不討好，從而說不清方向、又殃及九二共識的處境。

總的來說，就台灣政黨政治的現實面，沒有政黨不親美是事實，朱立倫風塵僕僕率眾跑去美國宣揚親美，畫蛇添足，了表自己走夜路，吹吹口哨壯膽罷了。