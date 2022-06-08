朱立倫訪美稱國民黨「親美不親中」　胡錫進批：百年爛黨

國民黨主席朱立倫7日出發表「台灣未來方向」演說時表示，「我們（國民黨）被說是親中國的政黨，這完全錯誤。我們是親美國的政黨，永遠都是」。《環球時報》前總編輯、特約評論員胡錫進批評國民黨是「百年爛黨」，淪為「小民進黨」，最終將泡沫化。



朱立倫7日出席華府智庫「布魯金斯學會」（Brookings Institution）時發表「台灣未來方向」演說時表示，九二共識是「沒有共識的共識」。

朱立倫提到，兩岸政治與政策或許存在分歧，但兩岸人民間的善意始終仍是未斷的鎖鏈。台灣能成為國際秩序與規範的穩定器、民主捍衛者與東西方的橋樑，「不要問美國能為台灣做什麼，要問能一起為中國自由做什麼」。他更強調，國民黨親美不親中，言論引發熱議。



胡錫進在微博上發文曾朱立倫這樣的公開表態顯然比馬英九時期的國民黨表態後退了，顯示了國民黨在島內輿論和美國態度雙重壓力下的軟弱，「他的話傳到中國大陸這邊，會讓很多公眾聽著刺耳，很不舒服。」

朱立倫表示，九二共識是兩方的建設性、創造性模糊，是「沒有共識的共識」。（國民黨提供）

胡錫進批評，這就是島內選舉體制下不斷受選情塑造的國民黨。他指出，「今後國民黨很有可能對他們前輩堅守的一個中國信念打折扣，迎合選民的態度調整對一些關鍵問題的表述，他們的目標就是要勝選，能夠選贏才有其他的一切。」

胡錫進提到，「島內選民的態度則來源於大環境的塑造，最重要的因素是中美博弈，以及他們對台灣走親中國大陸溫和路線和走激進親美路線不同後果的評估。國民黨在島內處境的惡化與美國在全球掀動反華浪潮所產生的某些效果有關。」

胡錫進稱，我們當然不喜歡國民黨態度上的倒退，但我們生他們氣，罵他們百年爛黨都沒用，大陸方面唯有通過我們自己的行動向島內施加更大影響，才能避免島內的政治氛圍被台獨勢力綁架，讓一個中國的主張在那裡不斷擴大政治生存的空間。

胡錫進分析，中國大陸影響島內政治環境主要有兩個手段，一是促進兩岸融合，把島內的利益與中國大陸儘量多地連接在一起。二是加強軍事威懾，讓島內社會充分瞭解台獨的致命危險。現在看來，第二個手段的使用有更多緊迫性，隨著中國大陸用行動對民進黨當局倒行逆施發出警告，擔心爆發兩岸戰爭的台灣民眾在增多，這給民進黨當局的謀獨路線畫出了一條現實的底線。

胡錫進指出，民進黨政策的盡頭如果就是戰爭，它終將被台灣民眾拋棄。而國民黨如果放棄一個中國，淪為「小民進黨」，最終不但無法立足於兩岸，就是在島內也將被泡沫化。

對於胡錫進發文諷刺國民黨是「百年爛黨」。國民黨台北市長參選人、立委蔣萬安8日出席活動時回應，稱自己沒有看到這樣（百年爛黨）的說法，也不想評論。蔣萬安指出，國民黨捍衛中華民國的決心不會改變，未來地方政府與對岸交流，也不會因為單方壓力退縮。他強調，兩岸要在互信基礎上和平相處、務實交流。