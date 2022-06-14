台灣疫情｜增6.6萬宗本土個案123人病逝　指揮中心累計4人染疫

台灣今天（14日）新增66119宗新冠肺炎本土病例，再多123人死亡。

台灣中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中周日（12日）確診，其3名接觸者今日快速檢測呈陽性，其中包括指揮中心發言人莊人祥。

自明天（15日）起抵台的航班旅客，居家檢疫天數將降至「3+4」，即3天居家檢疫再加4天自主防疫；入境者可由親友接送，不再強制搭乘防疫車隊；入境人數採總量管制，初期以每周2.5萬人次為原則。



指揮中心公布，台灣新增66119宗本土個案，分別為32025名男性，34070名女性，尚有24宗仍調查中；患者年齡介乎未滿5歲至90多歲以上。另增70宗境外移入個案，部分患者來自美國、泰國、德國、越南及西班牙等地。

新增的123宗死亡個案，為62男61女，年齡介乎40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、119人具慢性病史、79人未接種3劑新冠疫苗。

醫療應變組副組長羅一鈞介紹，其中40多歲個案共6位，其中4人有慢性病，包括白血病、慢性肺病、中風、肥胖併痛風等，有兩人未有接種疫苗。另有兩位個案沒有慢性病史，都是解除隔離後死亡。

陳時中日前確診感染新冠肺炎。（ETtoday新聞雲）

指揮中心累計4名官員染疫

台灣中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中於周日（12日）確診，曾與他接觸的社區防疫組長薛瑞元、醫療應變組副組長王必勝及發言人莊人祥，今日使用快速檢測檢驗時結果呈陽性，但皆屬輕症或無症狀採取居家照護。

羅一鈞表示，由於現階段指揮中心內的確診者都是長官層級，曾與陳時中有過會議等接觸史，將對今天確診的組長及副組長職場密切接觸工作者，如秘書等加強自我健康監測，以及增加快篩頻率，但衛福部疾管署內部員工暫無加強分流規劃。

羅一鈞表示，快篩陽性的3人目前呈現無症狀或屬輕微症狀，均將於今天安排通訊診察後採居家照護，其中薛瑞元無症狀，王必勝出現鼻塞、喉嚨痛等症狀，莊人祥出現喉嚨癢、咳嗽、發冷等症狀。

對於莊人祥、王必勝等人是否被陳時中傳染，且近日是否有醫院等相關行程，疫情監測組組長周志浩表示，現在已經不做疫情調查，鼓勵使用社交距離App，「不鼓勵一定要找出是誰傳染給誰」。