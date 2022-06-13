477名警專學員受訓傳逾半染疫　仍被迫全滯留　憂困獸鬥爆新群組

477名警專學員正在台灣南投竹山消訓中心接受訓練，預計再2周就可以完成課業，但有警專生向媒體爆料，同期學員中有快一半的人確診染上新冠肺炎，原本可以改為遠距教學，校方卻強迫讓所有學員留在消訓中心，讓學員處於高染疫風險。



台灣內政部消防署證實，從5月中下旬疫情升溫至今， 竹山訓練中心特考班學員及警專生計有477人受訓，累計確診人數249人，154人解除隔離，尚在居家照護者50人，餘45人自主健康管理。

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據《蘋果新聞網》報道，爆料學員透露，來竹山消訓中心上課並沒有特別勤務，沒有重要課程，大家共同擠在寢室裏，增加染疫風險；且吃飯期間，大家都是一起到飯堂脫口罩吃飯，若有無症狀者，很難不被傳染，加上學員每天都有晨跑訓練，規定是可以脫口罩的。即使是警專校本部都已經改遠距離教學，只剩下消防科的學生還在上實體課程。

消防署並指出，警專目前在訓練中心至6月24日的結訓只剩2周課程，預定編排：除了消防機械、執法人員生命教育及建築防火設計等室內課外，尚包含期末消防體技測驗；因應疫情嚴峻，消防訓練中心已協調警專，將最後2周的體能測試部分集中於6月15日完成測驗後，其餘室內課程部分均改採視訊上課。

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消訓中心教務學務科表示，雖然目前只剩下選修課程，但還有體技課程，且個人體能測驗尚需完成，因此會加快腳步，盡快讓所有該測驗的同學，都能夠順利完成，預計到最後一周將會採遠距教學直至6月24日，屆時警專學員將結訓，並開始暑假實習課程。

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