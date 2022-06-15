台灣白帶魚新冠陽性　國台辦稱暫停輸陸一周　台農委會：拿出證據

大陸海關總署通知顯示，從台灣輸往大陸的1批次冰鮮白帶魚的包裝樣本中，檢出新冠病毒核酸陽性，大陸海關將暫停接受台灣水產品生產企業「北都冷凍食品工業股份有限公司」（註冊編號為99667163）的產品進口申報1週。



台灣農委會15日表示，原因是在冷凍白帶魚包裝上檢出COVID-19病毒，但尚無科學證實會傳染人，會要求中方提供科學證據，並稱中國以產品外包裝檢出COVID-19病毒為由，對貿易產品暫停輸入，此舉已經在國際惹議。



國台辦發言人馬曉光今（15日）在例行記者會上指出，海關將加大對台灣輸入冷鏈產品及其外包裝的新冠病毒核酸檢測，嚴格防範新冠肺炎疫情輸入風險，切實保護民眾健康安全。他指出，此前有從台灣輸入的冰鮮產品外包裝樣本中，檢測出新冠病毒核酸陽性，因此依相關規定暫停輸入一周。

中國海關總署也發布基隆北都冷凍食品出口到大陸的白帶魚包裝樣本，檢出新冠病毒核酸陽性。北都冷凍食品今天表示，問題可能出在供貨商處理魚貨流程，已在釐清出錯環節並設法改善。

馬曉光針對台灣石斑魚禁止輸陸回應指出，是為了保護大陸民眾健康，「這是正常、安全防範的舉措，科學合理」。

台灣白帶魚被驗出新冠病毒陽性。（ETtoday）

農委會發言人陳淑蓉回應說，目前科學研究並未發現有病毒透過水產品傳染人的實證或研究。她指出，「中國近年來不斷針對不同國家以COVID-19為由，影響國際貿易，中國應提出完整科學依據；農委會會透過兩岸相關平台，具體要求中方提供科學證據」。

陳淑蓉指出，以產品外包裝檢出COVID-19病毒為由，對貿易產品暫停輸入，此舉已經在國際惹議，「2020年11月起的每次世界貿易組織（WTO）食品安全檢驗與動植物防疫檢疫（SPS）例會，都有會員對中國過當的措施影響食品及農產品貿易提出關切」。