游錫堃稱台灣飛彈可以打到北京　國台辦：台獨頑固份子喪心病狂

中國大陸國防部長魏鳳和6月12日在「香格里拉對話」演講時稱，「如果有人膽敢把台灣從中國分裂出去，中國軍隊一定會不惜一戰」。台灣陸委會副主委邱垂正稱是「藐視國際關係和平原則的宣戰行徑」，台灣立法院院長游錫堃則稱台灣研發的「雲峰飛彈」已量產，「可以打到北京，上海甚至三峽大壩』，



對此，國台辦發言人馬曉光回應稱，針對台獨勢力挑釁逼迫而採取的一切必要措施，是維護國家主權和領土完整、挫敗分裂國家圖謀的正義之舉，何來所謂「宣戰」之說？而對游錫堃「飛彈說」，馬曉光則表示，這類台獨頑固分子的狂言囈語，再次暴露他們喪心病狂的本質，「如果膽敢以卵擊石，必將加速滅亡」。



台灣立法院院長游錫堃12日在「台灣海外網」視訊演講時稱，自己任行政院長（2002-2005）時，就知道台灣研發的雲峰飛彈可以打到北京。但當時他不能說，如今這款飛彈已經量產。

游錫堃指出，台灣不會主動攻擊；但如果北京要侵略台灣，戰爭前要了解「台灣具備攻擊北京的能力」，切勿傷敵八百、自損一千。

游錫堃的說法迅速引發輿論熱意，因一直以來台灣的雲峰飛彈存在與否、發展進度多年來未被官方證實。游錫堃14日則改口稱「沒說雲峰飛彈已經量產」，何況自己擔任行政院長已是20年前的事，「怎麼可能那時候就量產了，合理推測就知道不可能。」並稱量產說法是「看報紙才知道」，他表示自己「要強調的還是和平，和平大家才會幸福」。

《風傳媒》報道指出，游錫堃雖否認雲峰飛彈已量產，卻沒有否認雲峰飛彈存在。2021年10月6日，就有台灣立委關切雲峰飛彈研發進度，當時台灣國防部長邱國正稱「還在努力」、性能不便透露。

台灣海軍於2020年7月「漢光36號」演習中發射「雄風-2」型反艦導彈。（軍聞社）

據傳雲峰飛彈飛行速度3至6馬赫，採GPS+慣性導引，最大射程方面，則有1200、1500及2000公里3種說法，較為台灣現有的「雄二E型」飛彈射程更長。

對此馬曉光回應指出，中國有句古訓，「天欲其亡，必令其狂」。游錫堃這類台獨頑固分子的狂言囈語，再次暴露了他們喪心病狂的本質。如果膽敢以卵擊石，必將加速滅亡。

香格里拉峰會陸委會批「宣戰」 國台辦：維護國家主權完整之舉

台灣陸委會日前指出，魏鳳和「一定會不惜一戰、不惜代價，一定會打到底」說法是「藐視國際關係和平原則的宣戰行徑」，馬曉光則稱台灣是中國的臺灣，台灣問題是中國內戰，他指出「實現祖國完全統一，是全體中華兒女的共同願望。針對台獨勢力挑釁逼迫而採取的一切必要措施，是維護國家主權和領土完整、挫敗分裂國家圖謀的正義之舉，何來所謂『宣戰』之說？」

馬曉光指出，民進黨當局有關說法，歪曲台灣問題性質，抹黑大陸對台方針，再次暴露其惡意炒作所謂大陸「軍事威脅」，圖謀把台灣問題國際化的險惡用心。

他續指，眾所周知，民進黨當局上台以來，否認九二共識，操弄兩國論，企圖改變兩岸同屬一中的現狀，一手關閉了兩岸和談的大門。馬曉光表示，當前兩岸關係緊張嚴峻，根源在於民進黨當局勾連外部勢力不斷進行謀獨挑釁，個別國家圖謀「以台制華」，阻撓中國的發展和統一。

馬曉光稱，國務委員兼國防部長魏鳳和在第十九屆香格里拉對話上已就台灣問題表明我們的嚴正立場，「擲地有聲，信號清晰」。他強調，民進黨當局如果繼續錯判形勢，頑固堅持台獨立場，沉迷於倚外謀獨、以武謀獨的迷夢，在台獨的道路上鋌而走險，觸碰紅線，「我們必將採取斷然措施予以堅決粉碎」。