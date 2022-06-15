台灣疫情｜新增近6.9萬本土病例多143死　官方：疫情呈現下降趨勢

台灣中央流行疫情指揮中心宣布，台灣今日（15日）新增68939宗新冠肺炎本土病例，新增392宗中重症，再多143人死亡，另新增26宗境外輸入個案。



指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞介紹，新增死亡個案年齡介於30多歲至90歲以上，其中90人年齡超過80歲。他們皆屬重度感染個案，當中141宗具慢性病史，102宗未打滿3劑疫苗，64宗從未接種疫苗。而最年輕的死亡個案為一名30多歲、本身有慢性心臟病的男子，其未接種過任何1劑疫苗，6月7日發病及確診，出現發燒、喉嚨痛等症狀，染疫後惡化併發心衰竭及肺水腫，也有肺炎合併呼吸衰竭，至6月11日病逝。

據指揮中心統計，今年累計3044248宗本土病例，本土輕症、無症狀個案累計2964190宗，佔99.63%；中症累計6768宗，佔0.23%；重症累計4351宗，佔0.14%。羅一鈞表示，目前疫情呈現下降趨勢，當中北部疫情緩降、中南部些微上升。

另外，指揮中心早前首度公布住宿式機構住民染疫死亡通報狀況，截至6月12日，包含長照、護理之家、精神照護、社福、兒少身障老人住宿機構等，共30420名住民染疫，616人死亡，機構住民染疫致死率約2%，遠高於整體致死率0.15%，約為一般民眾的13倍。對此，台大醫院急診部臨床教授李建璋表示，長照機構等住民多患有中風等慢性病，言語表達有困難；為免住民染疫，最好是每隔2至3天就進行全體PCR採檢，找出無症狀確診者，降低死亡率。