柯文哲提「興建金門廈門跨海大橋」處理水電垃圾　議員批如吳三桂

台灣民眾黨主席柯文哲日前訪問金門，為黨內參選人站台。他上周六（18日）接受當地有線電視台專訪提出，廈門與金門近在咫尺，他主張興建金廈跨海大橋，讓兩岸融冰，且「做一條橋，金門的問題就解決一半」，引發熱議。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗今日（19日）表示，政府應審慎評估後再決定，也要問問金門鄉親的看法。無黨籍台北市議員林穎孟則批評，柯文哲如吳三桂（引清兵入關）。



柯：解決兩岸紛爭的示範地、緩衝帶

據台灣《民視》報道，柯文哲表示，「我非常主張蓋金廈跨海大橋，廈門機場直接接金門，這樣水電垃圾都可以處理」，他又指，「金門是解決兩岸紛爭，一個很好的示範地，關係這麼緊張，你要有個緩衝帶，講一大堆國安問題那我都知道，試試看有問題再說」。

金廈跨海大橋的構想，早在2019年，中國大陸福建省官方年提出政策規劃，從廈門本島為起點，經過廈門翔安機場，連接金門，後續更有通車到澎湖與嘉義的方案。國台辦在2021年11月更宣布，已經完成金門通橋的技術性評估，不過被陸委會以「現階段並無必要及急迫性」回絕。

金門距離中國最大的深水港之一廈門港不到三英里。（Getty Images）

綠委批「引狼入室」 藍委：籲政府審慎評估

近期中國大陸對外喊話台灣海峽並非「國際水域」和「公海」。在此敏感時機，柯文哲拋出金廈建橋的主張，外界有聲音認為這顯露他志在2024年總統大選的動機。

但無黨籍議員林穎孟則痛批，「就連馬英九執政時期的國防部，都對此政策有高度疑慮，請問現在中國對台灣很友善嗎，他竟然在中國對台灣吃豆腐的時候，立刻在兩天後又表態，來去對中國唱和，這不就是吳三桂嗎，其心可議啊。」

民進黨立委許智傑則說，「中國若是民主國家，這個概念可以思考的，但中國一直想吃掉台灣，金廈大橋就有可能變成，引狼入室的道路。」

國民黨籍立委曾銘宗及黨團成員今上午舉行記者會，被傳媒問及對於興建金廈大橋的看法，曾銘宗表示，要不要興建涉及到國防、經濟及兩岸問題，呼籲蔡政府審慎評估後再做決定，也要先問問金門鄉親的看法。