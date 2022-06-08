確診屍體無處放　柯文哲擬透明屍袋瞻遺容　新北葬儀公會：不實際

確診亡者「盡速火化」爭議延燒，台北市長柯文哲昨日（7日）甚至提出用透明屍袋，讓家屬瞻仰遺容。



台灣《聯合報》報道，柯文哲在議會質詢時說，北市已無地能暫放屍體，按現有流程會在24小時內處理完畢，因此未來將與殯葬業者討論使用透明屍袋，方便家屬瞻仰遺容。

柯文哲在Facebook表示，根據現行傳染病防治法的規定：新冠肺炎病歿者一旦裝入屍袋後，就不得再打開，而且必須在醫院或接體車上入殮封棺，然後逕送火化場火化。

他認為，透明屍袋或許可以在減少感染風險的狀態下，讓親屬看最後一面、和往生的親人告別。

柯文哲說，身為一個急重症外科醫生，我看過太多的生死離別。所以理解為什麼會有告別式，其實就是要讓生者和摯愛的親人，好好說再見，才能「放下」，開始療傷。（FB@柯文哲）

新北葬儀同業公會理事長吳孟宗說，裝透明屍袋不切實際，因為裝進兩層屍袋後就要入殮，棺木也無法選用窗型，裝入棺材一樣也看不到，不然火葬場無法火化；他提出自己曾幫家屬視像對話，讓他們看親人最後一眼，建議主管機關可以請醫護視像對話、拍照往生者最後一面，減少家屬遺憾。

他指，目前確診者火化是按照第五類傳染病防治法在處理，按流程一天內就會走完，現在家屬看到不一定要24小時火化，就會希望延後，但問題點在於不能進殯儀館也沒有雪櫃，屍體會腐敗。

2020年日本神戶市政府為了防疫，特別訂製了一款「透明屍袋」，有別於原本的白色屍袋，即使不打開屍袋也能瞻仰遺容，減少感染的可能性，但日本殯葬業者還是持保守態度。（神戶市政府）

吳孟宗提出曾處理過的案件，指出當時用手機視像對話、拍照，讓家屬瞻仰往生者遺容，因此建議主管機關可以請醫護視訊、拍照給家屬。不僅不會增加傳染風險，也能讓家屬減少遺憾。

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