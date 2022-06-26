8億造價台版「珍寶海鮮舫」開業不到1年即倒閉　荒廢21年將清拆

知名的海上餐廳「珍寶海鮮舫」近日開往東南亞修繕途中遇風浪「傾覆」，至今仍在海面，惟船身上下「反轉」。但在台灣高雄也曾有海上餐廳「海上皇宮」，地點就在高雄港第12號碼頭，但經營不善一年就歇業，2001年歇業後仍停靠在高雄港，累計至今已積欠高雄港務分公司3千多萬元台幣（折合約港幣793萬）。今年6月14日高雄地院變賣時，由高港買下並繳完價金，為港區安全點交後將盡速拆除。



高雄點粉絲專頁指出，「海上皇宮」當年耗資8億元台幣（折合約港幣2.1億），這艘高雄版珍寶樓當年先在香港打造竣工後，才拖至高雄港。2000年在高雄市真愛碼頭開幕時非常風光，但不到4個月就傳出財務危機、發不出薪水。營運10個月，2001年初倒閉後原地閒置至今。

曾在台灣風靡一時的海上餐廳「海上皇宮」相片。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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2013年因高雄要迎接「黃色小鴨」，港務公司將其拖到旗津港勤船渠，聲請法院拍賣，多次流標。高港表示，考量該船隻長年滯港，且海上皇宮公司未派員巡檢及定期檢修，影響港區安全、其他船隻停泊和港區形象。今年6月14日高雄分公司在第二次變賣時購買，已繳納價金完竣。取得拍定證明及完成點交後，將盡速依「政府採購法」委外拆除。

市民李先生兩年前曾與友人一起進到「海上皇宮」探險，李先生說，幾年前就傳出「海上皇宮」將拆，因為自己很喜歡老東西，與友人決定夜晚探險。一行人從纜繩進到船身，再從外部樓梯進到餐廳二樓，「進到內部感覺時間靜止了，像是地球上的人類都消失了。裡面雖然破爛，但擺設、家具都還算完整。」李先生友人小時候曾與家人至「海上皇宮」用餐，看著已成廢墟的餐廳相當感嘆，也當起導覽員說明餐廳動線、設施。

同場加映：珍寶海鮮舫沉沒．靈異｜34死火災後屢傳怪事 探靈節目驚見這東西（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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拆除消息一傳出，網友紛紛道出過往記憶，有網友說自己曾是「海上皇宮」的服務生，雖然時間很短，仍是很有紀念的經歷。也有網友說，當時到高雄旅遊，在海上一直聽到木頭摩擦聲，還以為有「髒東西」嚇到趕快離開。

香港已歇業餐廳「珍寶海鮮舫」開業逾40年，日前因曾被《食神》、《無間道2》等知名電影取景。因未能找到新經營者，於14日啟程航向東南亞進行修繕，沒想到18日竟遭風浪襲擊，導致船身傾側進水，最終在19日沉入南海。高雄版珍寶樓也面臨拆除命運。

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