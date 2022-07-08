男子與父親起爭執　警署內誤引爆「撒旦之母」炸彈　隻手當場炸爛

新竹一名於姓男子，在7月6日晚間11點50分左右到派出所，一手拿着炸彈「撒旦之母」（TATP炸彈的俗稱），一手拿着手機希望警察幫忙協助聯繫父親，但是過程中他情緒激動，派出所員警不斷地安撫他的情緒，話才講到一半，疑似誤觸按鈕，男子手中爆裂物突然炸開，造成手掌受傷。警消目前將男子送醫，但男子手掌炸爛必須截肢，整個過程中幸好員警沒有人員受傷，派出所內部分物品也已經炸毁，當時的爆炸瞬間畫面也曝光了！



男子引爆炸彈過程：（按圖了解）

警局內監視器拍下，於男進到警局就跟員警表明，自己手上握有爆裂物，希望員警幫忙打電話聯繫家人，員警先安撫情緒、幫忙撥通電話，隨後全站到角落，和於男保持一段距離。

於男隨後站在門邊通話，右手握着炸彈，左手拿着著手機，但他話講話講到一半，手上的爆裂物忽然爆炸，整個派出所煙霧瀰漫，爆炸力道之大，連上頭的天花板都被震碎剝落，值班台的公務電腦螢幕還直接被轟到黑屏，於男的右手掌血肉模糊，痛到倒在地上翻滾。

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當時所內的員警也被這爆炸聲嚇得摀住耳朵，場面相當駭人，員警也上前查看於男傷勢，同時通報消防員到場處置。還好整起意外沒有員警受傷，但警局內的電話、天花板、以及電腦螢幕都因爆炸毀損，警方事後協助於男送醫，但他目前還在醫院無法製作筆錄，事後將依妨害公務、公共危險等罪嫌移送新竹地檢署偵辦。

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