吃滷肉飯遭刺死震驚全台灣　只因「打錯招呼」爆衝突　警方逮5嫌

台灣桃園林姓男子等十多人自稱中壢天道盟分子，昨（23日）清晨到台中第二市場知名滷肉飯攤吃早餐，誤認黃姓男子等五人是朋友，疑因認錯人、打錯招呼，遭對方冷淡回應，引發大亂鬥。



混亂中黃胸口遭捅兩刀斃命，警方北上桃園逮捕林等五人，行凶動機待釐清，全案朝殺人罪嫌偵辦。

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台中第一分局調查，昨早六點多林男等十多人從桃園中壢南下台中，在第二市場滷肉飯吃早餐時，黃姓男子等五人隨後進店，林這一方以為遇到認識朋友，上前打招呼，黃覺得莫名其妙，回應「我不認識你啊」。

林等人被潑冷水，認對方態度不佳，起口角嗆聲，經勸架一度化解衝突，未料黃等餐點吃到一半，又因互瞄看不順眼，林見黃拿手機，以為他要「撂人」助陣，爆發第二波衝突。林等人翻桌、拿木頭桌椅亂砸，混亂中黃男胸口被利刃刺了兩刀，頭部也有多處鈍傷，當場倒臥血泊斃命，同行的吳姓男子右腿也遭刺傷，陳姓男子、李姓及陳姓女子則輕傷。

林等十多人作案後分別開三車北上逃逸，警方一路追到中壢逮人，帶回主嫌林男及四名同夥，其餘追緝中。

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警方初步了解，林男等十多人是桃園中壢天道盟正義會分子，廿二日南下台中吃喝玩樂到隔天天亮，和黃姓男子等五人並不認識，也無宿怨，經監視器畫面、比對證詞等，研判林當時持腰間的皮帶刀朝黃猛刺才釀禍，作案後已將凶刀丟棄。

由於監視器畫面混亂，真正行凶動機仍待交互比對證詞釐清。檢方下周二將解剖遺體認定確切死因，警方昨詢後先將林等五人依殺人罪嫌移送。

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