台灣疫情︱增3.1萬本土病例多105死　官方：入境人數鬆綁至4萬人

台灣中央流行疫情指揮中心宣布，台灣今日（7日）新增31364宗新冠肺炎本土病例，較前一日降9.1%，中重症增243宗，再多105人死亡。其中，兒童重症新增1宗肺炎及2宗MIS-C（兒童多系統發炎症候群）個案，最小的年僅9個月大。另一方面，指揮官陳時中表示，Omicron亞變種BA.4、BA.5雖然傳播力強，但重症率並未增加，決定鬆綁每周入境人數限制等兩大入境規定。



中重症病例包括152宗中症、91宗重症，共新增3宗兒童重症個案，包括2宗MIS-C及1宗肺炎。其中，併發肺炎及呼吸窘迫的是一名1歲、本身有心血管疾病等慢性病史的男童，其長期使用呼吸器，6月29日出現發燒、咳嗽、流鼻水、嘔吐等症狀，家用快篩陽性，當日至急診收住加護病房使用瑞德西韋等藥物治療，7月6日病況改善，已轉出加護病房。

另2名MIS-C個案分別為一名9個月大女嬰及7歲男童，其中前者6月18日確診，30日出現發燒、腹瀉、進食量降低，7月3日至急診，醫師懷疑是MIS-C住院。後者則在6月5日就確診，28日起陸續出現發燒、腹痛、嘔吐、紅疹、眼睛紅症狀，7月1日至急診檢查懷疑MIS-C，2日住院，因血壓偏低轉加護病房用免疫球蛋白、類固醇等藥物治療後，病況改善已轉出加護病房。

而死亡個案年齡介於30多歲至90歲以上，101人具慢性病史、68人未打滿3劑疫苗，45人從未接種疫苗，56人年齡超過80歲。其中年紀最輕的死者是一名30多歲、曾接種3劑疫苗的男子，其有酒精性疾患，7月2日冒冷汗、倦怠到醫院，因腸胃道出血、血壓低且採檢PCR陽性住院，使用瑞德西韋並插管治療，3日突然呼吸、心跳停止，急救無效、當日死亡，死因為敗血性休克合併胃潰瘍出血。

據指揮中心統計，今年截至7月6日，本土輕症、無症狀個案累計3917010宗、佔99.56%；中症累計9809宗、佔0.25%；重症累計7536宗、佔0.19%。死亡數累計6475人。而目前台灣12歲以下兒童重症累計91宗。

另一方面，陳時中宣布，即日起放寬每周入境人數至4萬人，7月14日起台灣民眾、持有居留證及所有來台轉機者登機前免附2天內PCR證明。他表示，單周入境2.5萬人規定實施半個月以來，除了民眾趁暑假期間返台，也有相關經濟活動需求，發現整體入境需求愈來愈高，而疫情規模一直都在預期內，BA.4、BA.5雖然傳播力強，但重症率並未增加，故決定鬆綁入境人數限制。他又指，雖然免附2天內的PCR證明，但入境後仍然要進行深喉唾液採檢。