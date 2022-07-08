安倍晉三遇刺｜台政治人物同祈福　駐日代表謝長廷：已致家屬慰問

日本前首相安倍晉三今日（8日）在奈良發表演講時倒下，現場傳出槍聲。日本放送協會NHK報道，指安倍胸部中槍，被緊急送往醫院。事件震驚全球，在台灣，安倍被台媒形容為最友台的日本首相，多名政治人物事發後亦紛紛不分藍綠，同聲祈福。



其中，駐日代表謝長廷表示，已在第一時間電話其家屬表達關切和慰問之意，並持續密切關注事態發展。

而國民黨主席朱立倫表示，台灣會共同為安倍祈福，希望他平安無事；民進黨立委高嘉瑜表示，安倍晉三對台灣十分友善，真的難以置信兇手竟然在日本街頭公然開槍；立法院副院長蔡其昌亦表示願安倍首相與在場人士一切都平安。

地區首長方面，台北市長柯文哲公開譴責暴力，指民主社會應講道理溝通，而不是以暴力對待，安倍遭受暴力攻擊是文明社會無法接受的事情。他又指安倍不只對台灣友好，多次公開力挺台灣、更是台日友好重要推手，「讓我們為安倍前首相祈福祝禱、願早日平安脫險！」台南市長黃偉哲則表示，台灣有事即日本有事，每個台灣人都記得安倍先生對台灣的關心，希望他能撐過難關，台灣人衷心為他祈福。

另外，台灣民眾黨發表聲明，嚴正譴責任何形式的暴力行為，指民主社會溝通應該保持理性，尊重不同聲音。聲明又指，安倍晉三擔任日本首相期間，多次公開力挺台灣，卸任之後仍持續關注台灣動態，是台日友好的重要推手，「我們一起為安倍祈福，願他早日平安脫險」。