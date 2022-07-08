肯定安倍重視台日關係　馬英九：譴責暴力祈願安倍平安

日本前首相安倍晉三7月8日在奈良縣演講時驚傳遭人近距離槍擊，震驚國際，安倍目前送醫搶救中。對於一向被認為「最親台」的日本首相，台灣朝野8日中午已陸續發表聲明，除了期望安倍儘速脱離險境外，也嚴厲譴責暴力不法行為。

前台灣總統馬英九辦公室8日下午發出聲明表示，長期以來，前首相安倍先生與其家族對台友好，相關消息令人震驚，馬英九譴責暴力行為，並祈願安倍先生平安。

馬英九過去多表述，未來國民黨應應親美、和陸、友日，跟美國維持緊密關係，和大陸有和平關係，跟日本有友好關係。（資料照片）

馬英九辦公室指出，前首相安倍先生2010年、2011年兩度訪台，時任台灣總統馬英九皆於台灣總統府與其會晤，就台日關係深度交流意見。包括2009年台灣駐札幌辦事處設置、2010年的松山—羽田機場通航，以及2012年安倍先生回任首相後，2013年簽署的《台日漁業協議》，皆是見證台日友好的里程碑，亦足以印證安倍先生對台的長期友誼。

馬英九辦公室表示，尤其是2013年《台日漁業協議》，是在馬英九總統任內，與安倍首相高度共識與默契下，才能達成前所未有的重要里程碑。2013年4月10日台日完成簽署後，4月12日，當時的安倍首相就在首相官邸接見大橋光夫時表示，「台灣是重要夥伴，台日簽署漁業協議，對雙方都很好。」馬英九前首相如此重視台日關係，格外表達感謝與肯定。