安倍晉三逝世｜三兄弟內被評最適合從政　官路亨通惜躲不過暗殺

當地時間今天上午11點30分左右，67歲的日本前首相安倍晉三在奈良市進行演講時後背中槍，已沒有生命體徵，至同日下午醫院證實其身亡。



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在2020年之前，安倍晉三曾連續擔任了8年日本首相，是日本連續任期中在任最久的首相，創造了日本政壇神話。

此次事發地點為奈良縣近鐵大和西大寺站，襲擊者為40歲左右，持手槍（原報導為霰彈槍，後有日本媒體更正）從安倍晉三身後3米開外射出兩槍。

有目擊者表示，安倍晉三是在第二聲槍響後倒下的，襲擊者沒有逃離現場，隨後被警方以「殺人未遂」為由控制。

槍手從背後靠近安倍晉三的情形▼▼▼

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驚天刺殺案震驚日媒

根據奈良市警視廳在剛剛的發布會稱，已查明槍擊嫌疑人係原日本海上自衛隊成員山上徹也（音譯），奈良縣本地人，槍支為自製。緊急搶救後，安倍被直升機送往奈良本地醫院，截至發稿仍處於心肺停止狀態。

7月10日日本將舉行參議院選舉，據悉，安倍此次演講目的是為自民黨候選人拉票。有日本媒體報導稱，這次槍擊顯然是針對安倍本人的暗殺或報復行為。演講的行程信息是公開的，普通民眾都能在事先得知，加上慣用的親民風格，政治名人也會深入群眾，和觀看者近距離交談、合影。槍擊發生時，日本首相岸田文雄正在山形縣進行參議院選舉有關活動，同行人士表示正在收集有關信息，考慮如何應對此事。目前岸田文雄正在緊急返回東京。

同時，讓日本媒體紛紛表示震驚的是，日本原本被認為是非常安全的國家，很難想像會有如此惡性的槍擊事件發生。

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「一家三宰相」貴族後代

安倍晉三1954年出生於東京都，是日本有名的政治世家。其父親安倍晉太郎是日本老牌政客，曾任外務大臣；外祖父岸信介、外叔公佐藤榮作也曾擔任內閣總理大臣，有「一家三宰相」之稱。

外公岸信介對他疼愛有加，幼兒園時的安倍晉三就常去外公所在的公䣌玩，經常給他講高杉晉作的故事，告訴他「晉三」的名字就是為了紀念高杉晉作。

安倍晉三還有兩個兄弟，大哥（安倍寬信）始終對政治不感興趣，三弟（岸信夫）則是早早過繼給了舅舅做養子。老二安倍晉三是三兄弟中最聰明的，每次岸信介一進家門，他總是第一個上前行禮，岸信介評價他最適合從政。

圖為安倍晉三的親弟、日本防相岸信夫（右）2021年9月在橫須賀市發表講話（Getty）

在岸信介的安排下，他進入日本有名的16年一貫制貴族學校成蹊學園讀書。安倍成績一般，周圍人評價他學習並不用功，但好奇心強，愛好廣泛，把大部分實踐經歷放在了課本以外的世界。成蹊學園本身就重視素質教育，暑假裏老師會帶着學生遠離父母，去箱根過集體生活，登山、游泳、滑雪。

1977年從成蹊法學部畢業後，安倍前往美國南加州大學深造。兩年後進入日本神戶鋼鐵公司紐約分公司工作。1982年安倍晉三初入政壇，1993年起獲選為山口縣眾議院議員。此後仕途一路高走，先後出任自由民主黨幹事長及內閣官房長官。

2006至2007年期間，安倍晉三接棒小泉純一郎擔任內閣總理大臣與自民黨總裁，成為日本首位出生於二戰後的內閣總理大臣，當選第90代日本首相。但一年後就以身體原因辭職下台。2012年12月26日，安倍晉三再度出任日本首相，此後多次連任，直到2020年8月28日宣布辭任，成為日本連續任期中任期最久的首相。

當初和美國簽署安保條約的正是安倍晉三的外祖父岸信介。（AP）

事實上，日本首相是個高危職業。歷史上，包括大平正芳等三個首相在任上去世，犬養毅等三人被暗殺，伊藤博文等三人退休後被暗殺，此外還有福田赳夫、田中角榮等人被送上法庭。安倍晉三的外公岸信介也曾在1960年遇刺，腿部受了刀傷。如今安倍晉三遇刺，「安倍神話」就此打破。

在許多方面，從安倍身上都能看到前任者小泉純一郎的影子，性格固執、言論強硬。執政理念上，他主張強化日美同盟，主張修改日本和平憲法，加入日本擁有集體自衛權條款，推動日本走向所謂「正常國家」。

安倍在任首相期間，美日關係進一步升溫。奧巴馬曾評價其：「對（安倍）首相的勇氣和決斷表示讚賞」「美日韓合作有了進展，能夠為和平穩定做出巨大貢獻」。特朗普稱：「日本人民一定為他感到非常自豪」「安倍晉三將很快被公認為日本歷史上最偉大的首相，他與美國的關係是有史以來最好的。」

另一方面，安倍晉三參拜靖國神社的行為讓中國和韓國多次表示抗議。他的歷史立場在著名的「安倍談話」有着典型體現。2015年8月14日，他的戰後七十週年談話正式發表。談話中他迴避了直接表達「反省」「道歉」之意，而是通過回顧以往日本政府的歷史認識稱，「我國對過去那場大戰中的行為，反复表明了痛切的反省和衷心道歉的心情」。 」

安倍在談話中同樣沒有直接提到日本的侵略和殖民行為，而是以貌似第三方的口氣稱，「事變，侵略，戰爭。再也不能將武力恐嚇和行使作為解決國際爭端的手段」「世界應該徹底告別殖民統治」。他宣稱，日本今後無需繼續道歉。他說，日本戰後出生的人已經超過總人口的八成，這些「與那場戰爭沒有任何關係」的世代及其後代，「不能再背負繼續謝罪的宿命」。

截至發稿，安倍晉三仍在被送往醫院途中，心臟停止跳動，呼吸停止。（編按：醫院下午證實安倍晉三不治身亡。）