安倍晉三逝世｜賴清德代表台灣弔唁　斷交50年赴日最高層級官員

台灣立法院亞東國會議員友好協會會長、民進黨立委郭國文表示，副總統賴清德今天銜總統蔡英文之命，前往東京弔唁日本前首相安倍晉三。



這是台日1972年斷交以來，赴日層級最高的台灣政府首長。日方證實此事，但指賴清德是以私人身份到訪。今早抵日後，賴清德在駐日大使謝長廷陪同下進入安倍家。

郭國文說，賴清德今天臨時取消所有行程，直接前往東京，弔唁安倍；蔡英文做出這個決定非常有智慧與遠見，也在外交有所突破。

總統府發言人張惇涵表示，尊重安倍前首相家屬，總統府對於相關行程沒有評論及說明。賴清德與安倍前首相及親屬是多年好友，對於安倍不幸離世，賴清德深感哀悼不捨，也至為感念安倍對台日關係的重大貢獻。

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民進黨立委林俊憲指出，安倍是史上最挺台灣的日本首相，深得國際上尊重，國際也有很高的禮儀致敬，台日關係很親近，賴清德前往日本致最深的哀悼，也是對安倍高度禮敬，蔡英文指派賴清德，也代表台灣的高度重視。他表示，若大陸這時候再做政治解讀，就真的莫名其妙，因為這是不分國界的人道關懷。

日本媒體《產經新聞》台北支局長矢板明夫分析，日台沒有正式外交關係，台灣的總統、副總統、行政院長、外交部長，按慣例是不能訪問日本的。賴清德本來今天是打算到台北市慶城街的日本台灣交流協會，弔唁安倍前首相的。但突然出現在東京街頭，說明日本政府突然決定發給賴副總統訪日簽證。

他表示，這是1972年日台斷交50年以來，最重大的外交突破，勢必引來大陸激烈抗議。但是，岸田文雄首相領導的自民黨在昨日的參議院選舉中大勝，政權已高枕無憂。所以，就發給了賴清德簽證，不怕得罪中國。這說明岸田首相不但繼承了安倍的挺台政策，而且更往前邁了一大步。

南韓將以國務總理韓悳洙為首，率領其他官員參加安倍的國喪、前美國總統特朗普也研議親自出席。賴清德計劃出席明天在東京舉行的安倍晉三喪禮。