台灣疫情｜新增3.1萬宗本土病例　再多60人死創近一個半月新低

台灣中央流行疫情指揮中心公布，台灣今日（12日）新增31152宗新冠肺炎本土病例，新增92宗中重症，再多60人死亡，創近一個半月新低。另新增145宗境外輸入病例。



新增本土病例年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市4823宗、台中市4030宗、高雄市3555宗、桃園市2858宗、台北市2808宗、台南市2592宗、彰化縣1655宗、屏東縣1168宗、雲林縣1033宗、苗栗縣902宗、嘉義縣797宗、宜蘭縣760宗、新竹縣728宗、南投縣617宗、花蓮縣554宗、台東縣506宗、新竹市502宗、嘉義市425宗、基隆市390宗、金門縣223宗、澎湖縣182宗、連江縣44宗。

新增死亡個案為36男24女，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、57宗具慢性病史、42宗未接種3劑新冠疫苗。確診日介於今年5月10日至7月10日，死亡日期介於5月11日至7月9日。

截至目前，台灣累計4132429宗確診，分別為15908宗境外輸入、4116467宗本土病例、36宗敦睦艦隊、3宗航空器感染、1宗不明及14宗調查中。2020年起累計7780宗死亡病例，其中7765宗屬本土。