台灣疫情｜新增2.8萬宗本土病例多94死　8歲女童成MIS-C重症

台灣中央流行疫情指揮中心今日（9日）宣布，台灣新增28028宗新冠肺炎本土病例，增196宗中重症，再多94人死亡，另增107宗境外輸入病例。



新增本土病例年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市4122宗，台中市3576宗，高雄市3119宗，桃園市2822宗，台北市2612宗，台南市2266宗，彰化縣1565宗，屏東縣1165宗，雲林縣817宗，苗栗縣722宗，新竹縣713宗，宜蘭縣701宗，嘉義縣637宗，南投縣549宗，花蓮縣542宗，新竹市531宗，台東縣409宗，基隆市391宗，嘉義市337宗，澎湖縣210宗，金門縣194宗，連江縣28宗。

新增死亡個案為53男41女，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、91宗具慢性病史、63宗未接種3劑新冠疫苗。確診日介於今年5月18日至7月6日，死亡日期介於5月22日至7月6日。其中，最年輕的死亡個案為一名30多歲、打過3劑疫苗的男子，其有神經系統疾病等病史，為長照機構住民，6月20日快篩陽性，使用莫納皮拉韋等藥物治療，7月1日因意識不清、口吐白沫、血氧低送到急診，診斷肺炎併呼吸衰竭，轉入負壓隔離病房繼續治療，7月4日病逝。

另外，今日新增1宗兒童併發多發性系統發炎症候群（MIS-C）重症，為一名8歲、接種過1劑疫苗的女童，其沒有慢性病史，6月10日曾確診，6月30日開始發燒3天，合併咳嗽、鼻塞、流鼻水等症狀。7月3日，女童到急診檢查疑似黴漿菌合併脫水住院治療，住院後因血小板減少、發炎指數持續升高，同時心臟酵素升高懷疑是MIS-C，7月5日轉入加護病房使用免疫球蛋白、類固醇等藥物治療，病況持續改善中。

截至目前，台灣累計4054189宗確診，分別為15548宗境外輸入、4038587宗本土病例、36宗敦睦艦隊、3宗航空器感染、1宗不明及14宗調查中。2020年起累計7553宗死亡病例，其中7538宗屬本土。