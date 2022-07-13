台灣疫情｜新增2.98萬宗本土病例　多49死再創近一個半月新低

台灣中央流行疫情指揮中心今日（13日）公布，台灣新增29849宗新冠肺炎本土病例，新增133宗中重症，再多49人死亡，是近一個半月新低。另新增62宗境外輸入病例。



新增本土病例年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市4997宗，台中市3941宗，桃園市3219宗，高雄市3115宗，台北市2982宗，台南市2244宗，彰化縣1497宗，屏東縣1075宗，苗栗縣785宗，雲林縣779宗，新竹縣734宗，新竹市671宗，宜蘭縣657宗，嘉義縣573宗，南投縣560宗，花蓮縣487宗，基隆市427宗，台東縣420宗，嘉義市324宗，金門縣182宗，澎湖縣145宗，連江縣35宗。

新增死亡個案為26男23女，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、48宗具慢性病史、36宗未接種3劑新冠疫苗。確診日介於今年5月20日至7月10日，死亡日期介於6月3日至7月10日。

截至目前，台灣累計4162290宗確診，分別為15970宗境外輸入，4146266宗本土病例，36宗敦睦艦隊、3宗航空器感染、1宗不明及14宗調查中。2020年起累計7829宗死亡病例，其中7814宗屬本土。