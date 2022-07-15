台國務機要費案判決出爐：陳水扁獲免訴、陳致中夫婦涉洗錢遭判刑

台灣前總統陳水扁等人涉國務機要費等案纏訟超過15年，台灣高等法院更二審今日（15日）宣判，陳水扁獲免訴，其妻吳淑珍涉洗錢判刑2年。此外，陳水扁兒子、高雄市議員陳致中涉洗錢獲判刑1年，併科150萬元新台幣（約39.3萬港元）罰金，他表示會繼續上訴以爭清白。



陳水扁因病獲更二審於2016年間裁定停審。宣判前，審判長指出，7月1日已撤銷陳水扁的停審，其所涉的國務費案今日判決免訴。陳水扁、吳淑珍等人所涉會計法第99條之1條文部分（侵佔、詐領及不實核銷國務費），因立法院三讀通過修正並經總統公布生效，而獲得免訴判決。此外，總統府前、後任辦公室主任馬永成、林德訓，總統府前出納陳鎮慧均獲免訴判決。

陳水扁、陳致中7月10日剛為70歲生日的吳淑珍慶生。（陳致中Facebook）

另一方面，陳致中及妻子、陳水扁兒媳黃睿靚涉入洗錢案。除陳致中外，黃睿靚亦獲判刑10月併科100萬元新台幣（約26.2萬港元）罰金，宣告緩刑4年，需支付公庫100萬元新台幣，可上訴。

兩人都主張自己無罪，陳致中開庭時指出，向幫忙開戶的人說「是這太太娘家的資金」，是母親的要求，是其理財模式，且從小就是這樣，包括舅舅、大姑等親友也提供帳戶供母親使用。他認為這都是家裡的錢，母親都是這樣做，不覺有異；又述說母親從其小學一年級起就坐輪椅，有很強的求生意志、想照顧兩姊弟，不覺得對方會害他。

針對更二審結果，陳致中表示免訴部分不代替父親發言，其餘部分則將會繼續上訴，以爭清白。