安倍晉三遇刺｜網民憶陳水扁319槍擊案　18年後仍遭疑自導自演

編按：日本前首相安倍晉三在奈良發表演講時倒下，現場傳出槍聲。報道指，安倍胸部中槍，被緊急送往醫院，已沒有生命跡象。網民也回憶起2004年3月19日陳水扁的槍擊案，當時也是適逢選舉，時隔18年外界仍有各種猜測和疑惑。



安倍晉三疑遇刺震驚全球 點圖了解更多▼▼▼

+ 11

「子彈恰巧只擦過肚皮」 陳水扁遇刺是自導自演嗎？

2004年3月19日下午時任政府總統陳水扁、呂秀蓮在台南市金華路掃街拜票時，遭人開槍而受傷，相當程度影響隔日的總統大選選情，事隔18年，外界對於事發經過及後續處理仍有種種質疑。

陳水扁去年透過臉書「陳水扁新勇哥物語」重提他當時遭逢槍擊，並喊話，17年過去了，肚臍下的槍傷烙印依舊，又有誰能還阿扁公道？

點擊放大瀏覽陳水扁319槍擊案及更多相關照片▼▼▼

+ 6

駐日代表謝長廷則在臉書描述案發後當晚，身在高雄的他很快就趕到醫院探視，聽陳水扁描述和說明，感覺一切都很正常，「但時間真的是太敏感了，而且子彈性又恰巧只擦過肚皮」。

「一下子謠言四起，在海內外傳播，消息來源有醫院護士，有知情人士、有犯罪專家……都指向阿扁是自導自演，還有子彈門專書問世，阿扁指示調查，疑似兇手自殺，查不出進一步結果，但很多人不信，理由是阿扁怎麼會查自導自演？簡單想也有道理，就這樣拖了4年，又是總統選舉。」

謝長廷繼續說，陳水扁當時已經陷入貪污泥沼，很多人說換黨執政，才能查出319真相，馬英九當選總統了，任命黃世銘為檢察長，統括特偵組，應該是最可能查出陳水扁作弊的，但執政8年也沒有查出什麼，倒是涉入政爭洩密，過去言之鑿鑿的子彈門信徒，也沒人有表示歉意或澄清說明。

謝長廷表示，現在總統蔡英文執政，特偵組已經廢除，雖然還有人硬扯上跟319有關，但民主政治的好處就是，政權不斷輪替，大家都有機會執政調查，自己查不出來，再質疑別人調查不利，聲音就微弱了。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】