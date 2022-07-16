台灣行刑式槍擊案｜傷者賴敏男為菇菌類專家　被稱「牛樟芝之父」

台灣南投康建生物科技公司周四（14日）傍晚發生槍擊案，一名槍手闖入對5人行刑式槍決，造成4死1重傷，其中公司創辦人賴敏男是唯一重傷送醫者。據台媒報道，賴敏男是台灣著名菇蕈類專家，擁有4項專利，有「牛樟芝之父」之稱。



在槍擊案中，子彈從賴敏男的右耳後方進去，並卡在頭顱內，賴傷勢嚴重被送往台中榮民總醫院插管急救。事件亦令其身份備受關注，81歲的他擁台灣大學農業化學博士學位，歷任嘉義大學副教授、中興大學教授，海峽兩岸菇業聯誼會總幹事，除了研發多項與牛樟芝萃取相關的技術專利，是樟芝抗癌研究領域的權威專家，他也是經濟部中央標準局食品標準起草委員。

1991年，賴敏男在南投創立康建生物科技公司，是台灣少數具備全套生產流程的菇菌類保健食品研發製造中心、全方位藥用菇菌類生產公司，從研發、製造、品管到製品商品化均一貫作業，產品與技術涵蓋固態培養牛樟芝、冬蟲夏草菌絲體、桑黃、靈芝、雲芝、天麻蜜環菇、山伏茸（猴頭菇）等高單位萃取濃縮製品及OEM、ODM服務。除了台灣，相關產品銷售也拓展到中國大陸、香港、澳門及馬來西亞等地區。

賴敏男是台灣著名菇蕈類專家，擁有4項專利，有「牛樟芝之父」之稱。（Facebook）

在最新研究中，賴敏男團隊成功透過皿式培育牛樟芝子實體，不但令培育期縮短到4個月，成本價格也降到每公斤約4萬元新台幣（約1.05萬港元），為原本價格的兩成半左右。

除與學界、醫界部分人士都相當熟識，賴敏男與台灣男演員、金鐘視帝李天柱也是認識多年的老朋友，2018年，當賴在南投成立康樺國際生物科技生活館時，李便特地出席站台。李事發後表示：「聽到這消息很也驚訝、很難過，希望能化險為夷，我會為他禱告。」