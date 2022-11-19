團團逝世兩岸網民不捨　與圓圓生兩女　台灣已無雄性熊貓難婚配？

中國大陸贈送的國寶大熊貓團團11月19日過世，兩岸網民都十分不捨。台北市立動物園目前還有3隻大熊貓，即是2008年跟團團一同來台、團團的妻子「圓圓」，以及牠們在台誕下的兩名女兒「圓仔」和「圓寶」，



值得一提是，由於台灣沒有適齡的雄性熊貓，團團圓圓女兒的婚事成為難題，大陸「熊貓之父」張和民曾表示，已經幫圓仔物色不下「10名帥哥」，希望她參與「繁殖計劃」，登大陸挑選另一半。



團團逝世兩岸網民不捨

「團團」近兩個月疑似罹患惡性腦瘤而病重，引發兩岸關注，亦有四川專家前來探視團團，病況一度好轉。團團17日突發4次癲癇，工作人員即時給藥並徹夜守候後，團團18日已甦醒，不過後肢顯著乏力。11月19日團團情況急速惡化，醫療團隊最終決定不救治，「含淚放手」。

「大熊貓團團不幸離世」也火速登上微博熱搜，多家大陸媒體也迅速發布團團過世的新聞，網民見狀紛紛留言表達不捨，「癲癇發作應該很難受吧」、「一路好走」，也有網民提議「要將他帶回故鄉四川安葬。」

針對「團團」的後事，台北市動物園發言人曹先紹表示，將優先保留皮毛、骨骼標本，不過依照動物園原則，需要透過解剖了解病因，會盡可能全部保留。

團團今年生日時吃蛋糕時的模樣。(台北市立動物園)

熊貓見證兩岸關係變遷

2008年12月23日，中國大陸贈送一對國寶大熊貓（「團團」與「圓圓」）給台灣，而於2011年4月16日台灣回贈給中國大陸一對長鬃山羊與台灣梅花鹿，而稱之為兩岸互贈保育類動物。兩頭大熊貓來自四川臥龍自然保護區，現居於台北市立動物園，而台灣回贈的長鬃山羊與梅花鹿則於2011年4月16日送往山東省威海市森林公園。

熊貓贈台事件引起許多關注，也歷經波折。自1988年起，台灣民間團體和洪文棟等政治人物，致力於促成熊貓來台，於1988到1991年三次向主管部門提出申請，皆遭到否決。對台灣政府而言，輸入保育類動物需要符合瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約「國與國輸入」規定，因此輸入熊貓遭到政黨的高度關注。

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2008年馬英九政府執政後，大力支持將熊貓輸入至台灣，8月14日大熊貓被核准輸入台灣，12月23日，大熊貓抵達台灣。2013年7月6日，圓圓產下了1隻雌性熊貓，台北市立動物園確定名字為「圓仔」，經公眾投選命名選出此名。「圓仔」在2014年1月6日與公眾見面。2020年6月28日，圓圓再度產下1隻雌性熊貓，台北市立動物園經過公眾投票確定名字為「圓寶」。

2014年1月22日，國立清華大學校長陳力俊，至台北市立動物園，頒發「學生證」給熊貓圓仔一家人。

囡囡婚事成難題？ 曾提議「登陸相親」

2018年8月，圓仔歡慶5歲生日，由於已經進入成熟的繁育年齡，還一度出現「假孕」狀態，讓外界開始替圓仔的婚事著急。對此，大陸「熊貓之父」張和民表示，已經幫圓仔物色不下「10名帥哥」，希望她參與「繁殖計劃」，登陸挑選另一半。

張和民是四川臥龍國家自然保護區管理局局長，也是大熊貓「放歸山林」計畫的倡導者。1983年他到四川臥龍大熊貓研究中心工作，四年後公派美國進修，在1989年底回到四川，用人工培育的方式解決大熊貓繁殖的技術問題。

圓仔和圓寶今年8月陪爸爸團團慶生，一起吃水果蛋糕。(台北市立動物園)

被稱為大熊貓之父的張和民也是團團和圓圓來台的主要推手，他還曾在2014年到台北探望圓仔，張和民當時表示，已經替圓仔物色不下「10名帥哥」。2018年他接受《ETtoday新聞雲》採訪，張和民又提及圓仔的婚姻大事。

他表示，非常希望圓仔能參與繁殖計劃，可以回到大陸來選她的郎君，或是大陸派技術員過去，帶著熊貓的精液過去做人工授精，「但還是希望她能回到熊貓的大家庭中挑選夫婿，這是最好。」

張和民提到，一直和台北市立動物園有接觸，每年都有技術人員來往，陸方對團團和圓圓也非常關心，只要大家同意進行友好的合作，圓仔的「婚事」很快就可以完成，「完成後再回去也沒有問題」。

動物園醫療照管團隊決定讓團團在麻醉中沉睡。(台北市立動物園)

團團今(11月19日)逝世後，針對圓仔和圓寶的婚配狀況，動物園王怡敏組長則表示，一直有跟陸方保持溝通，會回歸到大貓熊的族群管理。大貓熊繁育技術委員會年會也都會針對適合的個體給予建議，台北市動物園也一直在積極爭取幫圓仔、圓寶找未來夫婿。