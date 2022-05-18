網傳河南女童遭霸凌慘成熊貓眼　警方：因偷錢被精神殘疾母親責打

網傳河南汝州溫泉鎮一女童在校內遭霸凌毆打，雙眼瘀黑成熊貓眼，額頭和手臂均有傷疤。校方否認事件，指全校學生自5月5日至今一直在家上網課。事件引起網民關注，要求官方立即介入調查。

昨晚（17日），溫泉鎮人民政府通報稱，女童王某格被校園欺凌受傷不屬實，事實為她在家偷錢，後被母親責打，目前已被送至特殊學校；王某格的父親已去世，母親精神二級殘疾，已交由養老中心照料。



在網傳影片中，王某格自稱在校內被多人毆打。周日（15日），溫泉鎮付嶺村小學否認事件，並稱從5月5日至今學生一直在家上網課，沒有開學。同時，校方有閉路電視紀錄，可證實在5月5日下午放學時，王某格是健健康康地從校門離開回家。

溫泉鎮人民政府通報稱，王某格就讀於溫泉鎮付嶺村小學五年級，其共同居住人員包括母親沈某風、弟弟王某超，其父已去世。經公安機關調查核實，因她兩次在家偷拿錢，被母親打了兩次，造成面部受傷，網傳被校園欺凌受傷不屬實。目前，王某格經過治療已出院。

通報指，王某格家庭屬於農村低保救助戶，王某格及弟弟享受農村低保等政策合計每人每月1066.8元（人民幣，下同）；沈某風精神二級殘疾，屬於農村分散供養人員，享受相應供養政策。

5月16日，王某格出院後，為避免不幸的再次發生，溫泉鎮政府和教育、民政部門結合王某格家庭實際情況，通過與其親屬（結對幫扶人叔叔、姑姑等）協商及同意後，已將沈某風送至汝州市養老中心集中供養。

同時，王某格及弟弟王某超被送至汝州市福利院；王某超由福利院安排到汝州青坪雙語學校全寄宿就讀，王某格由福利院安排到汝州市特殊教育學校就讀，所需全部費用由汝州市福利院負責。汝州市養老中心和汝州市福利院同在一個大院，可方便王某格姐弟與母親隨時見面。