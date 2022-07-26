台灣疫情｜增2.47萬本土個案多37死　官方談兩大BA.5疫情流行警訊

台灣中央流行疫情指揮中心公布，當地今日（26日）新增24790宗新冠肺炎本土個案，較上周同期減少約2000宗，下降11.8%，並新增68宗中重症、37宗死亡個案，皆是自5月17日以來最低。另增281宗境外輸入個案。



新增死亡個案年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、35宗具慢性病史、28宗未接種3劑疫苗。其中較年輕死者為2名40多歲男子，他們皆有癌症、中風等慢性病史，發病後2至3天，因肺炎等併發症、共病等原因過世，未接種任何一劑疫苗。同時，當地新增2宗孩童多發性系統發炎症候群（MIS-C）病例，患者均無慢性病史，且未接種過疫苗。

據指揮中心統計，今年截至昨日（25日），本土輕症、無症狀個案累計4394044宗、佔99.53%；中症累計11261宗、佔0.26%；重症累計9078宗、佔0.21%。累計7833人死亡。

針對境內出現零星BA.5群聚事件，指揮中心發言人莊人祥表示，目前確診的本土BA.5個案多為透過重複感染、重症、境外輸入個案的同行者及家人中找出，雖然一般民眾快篩陽性即可視同確診，無法進行基因定序，但推估現時本土BA.5病例很可能不足百宗。他指，BA.5無論在社區引發流行或導致疫情上升都需時，未來如發現本土確診數再次攀升，或是基因定序發現BA.5比率上升到一定程度，很可能就是BA.5疫情流行警訊。

當局指嬰幼兒疫苗覆蓋率是邊境再鬆綁關鍵指標。（中國時報）

另一方面，邊境鬆綁問題繼續備受關注，指揮中心指揮官王必勝日前指出，嬰幼兒疫苗覆蓋率是邊境再鬆綁關鍵指標。莊人祥指出，目前5歲以下疫苗涵蓋率僅得6.6%，且只有約四分一嬰幼兒曾感染，未接種疫苗的嬰幼兒一旦染疫，重症機率比有接種疫苗的族群更高。他呼籲家長多考慮帶孩子接種疫苗，至於目標涵蓋率，他認為至少要施打到50%以上。