台灣疫情｜新增逾2.2萬本土病例、53死　多5宗MIS-C個案最小僅1歲

台灣中央流行疫情指揮中心今日（23日）公布，當地新增22347宗新冠肺炎本土病例，新增171宗中重症，再多53人死亡；兒童新增5宗孩童多發性系統發炎症候群（MIS-C）個案，最小者僅1歲。另新增248宗境外移入病例。



中重症病例包含中症115宗、重症56宗，死亡個案年齡則介於30多歲至90歲以上，49宗具慢性病史、34人未打滿3劑疫苗，25宗從未接種疫苗，有30人年齡超過80歲。

當地同時新增5宗MIS-C個案，分別為2男3女，都沒有慢性病，年齡介於1歲到10歲。其中，1歲大的男童在6月16日快篩陽性確診，7月11日起發燒，13日因手腳出疹、活力食慾下降到急診，疑似MIS-C住院，超音波顯示動脈擴大，16日因症狀持續，轉加護病房使用免疫球蛋白、類固醇等藥物治療後病況好轉，至22日出院。

另有一名2歲女童於5月16日PCR陽性確診，7月14日發燒到診所就醫，16日再因發燒到醫院門診並入住兒童病房，後4天有發燒、尿量減少、凝血功能異常，醫院開立類固醇，升壓劑治療。她19日因出現意識昏睡、低血壓轉院至醫學中心的兒童加護病房，目前持續插管接呼吸器治療中。據統計，台灣12歲以下兒童重症累計115宗。